Carragher : "Pour Mbappé, Liverpool serait le tremplin parfait avant le Real"

L'ancien capitaine des Reds estime que Kylian Mbappé serait bien inspiré de rejoindre Liverpool avant de s'engager avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé est de nouveau le nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment, après son triplé en Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain contre Barcelone. Et Jamie Carragher pense que le champion du monde pourrait être attiré par un challenge à Liverpool.

La légende des Reds se permet d'être «un peu excitée» à propos d'un éventuel transfert du prodige de Bondy vu que Jurgen Klopp a sondé l'attaquant français par le passé.

Carragher reconnaît qu'un séjour au Real Madrid est promis à Mbappe, mais il considère qu'un passage à Anfield serait le tremplin «parfait» vers Santiago Bernabeu pour le joueur de 22 ans.

Sur CBS Sports, Carragher a confié à propos de Mbappé : "Je ne plaisante pas, car c'est basé sur le fait que Liverpool pensait avoir une chance décente d'obtenir Mbappe quand il était à Monaco. Je sais que Jurgen Klopp lui avait parlé à l’époque et je suis sûr que d’autres clubs l’ont fait aussi à ce moment-là. Quand Liverpool était en finale de la Ligue des champions et a remporté la Ligue des champions il y a quelques années, je pense que tous ceux qui regardent Liverpool là-bas avec Jurgen Klopp et le soutien d'Anfield, ils se disent que c'est le club où il faut aller avant de rejoindre le Real".

L'article continue ci-dessous

"Ca serait une bonne étape intermédiaire pour Mbappé"

"Je pense qu’il jouera pour le Real Madrid à un moment donné de sa carrière, mais j’ai toujours le sentiment que Liverpool est peut-être la destination idéale pour un joueur comme lui avant de passer à la prochaine étape", a ajouté l'ex-défenseur des Merseysiders.

Carragher a ajouté: "Ce serait Liverpool ou Manchester City parce que ce sont les deux meilleures équipes que vous verriez en Premier League, mais il ne fait aucun doute sur les réseaux sociaux, il a mis deux ou trois en avant quand Liverpool a joué à domicile en la Ligue des champions et cela nous a tous un peu excités."

En mai 2020, Mbappé a en effet été élogieux à propos des Reds lorsque ces derniers survolaient le championnat anglais. Il a déclaré à The Mirror: «Cette saison, Liverpool a été une machine en Premier League. Ils ont rendu la victoire facile, mais la vérité est que ce n'est jamais facile. Des performances comme celles-là ne se produisent pas par hasard. Être aussi impitoyable qu’ils ne l’ont été est le fruit d’un travail acharné à l'entrainement et d’un très bon manager. »