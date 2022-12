CARNET NOIR – Pelé, le Roi du football, est mort à l'âge de 82 ans

Légende du football, le Brésilien Pelé est mort ce jeudi 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans.

Légende du football, Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Surnommé « O Rey », le roi, Pelé est l'unique footballeur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde, en 1958, 1962 et 1970.

Désigné athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA, lauréat d'un ballon d'Or d'honneur, membre de l'équipe mondiale du XXe siècle, l’attaquant brésilien est célèbre pour avoir marqué plus de mille buts dans sa carrière, une partie d'entre eux lors de matches amicaux.

Attaquant intérieur gauche emblématique du Santos FC de 1956 à 1974, il remporte à onze reprises le championnat de São Paulo dans les années 1950 et 1960 avec le club ainsi que deux doublés avec la Coupe intercontinentale et la Copa Libertadores en 1962 et 1963. Sortant d'une retraite sportive annoncée pour rejoindre le championnat des États-Unis en 1975, l'attaquant brésilien marque l'histoire du New York Cosmos en remportant le championnat 1977 et dans un rôle d'ambassadeur pour le développement du football dans le pays.

La carrière de Pelé

• Santos, de 1956 à 1974 : 643 buts en 660 matches.

• New York Cosmos, de 1975 à 1977 : 37 buts en 64 matches.

• Équipe du Brésil, de 1957 à 1971 : 77 buts en 92 matches.

Le palmarès de Pelé

Avec Santos

• Champion de l'état de Sao Paulo (11) : 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 et 1973

• Championnat du Brésil de football (6) : 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 et 1968

• Copa Libertadores (2) : 1962 et 1963

• Coupe intercontinentale (2) : 1962 et 1963

• Recopa Sudamericana (1) : 1968

• Supercoupe des champions intercontinentaux (1) : 1968

Avec les New York Cosmos

• Champion de la N.A.S.L (1) : 1977.

Avec le Brésil

• Coupe du monde (3) : 1958, 1962, 1970.