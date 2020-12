Carnet noir – Alejandro Sabella, ancien sélectionneur de l'Argentine est mort

Alejandro Sabella est mort à l'âge de 66 ans. Il avait dirigé l'Albiceleste de 2011 à 2014, la menant en finale de la Coupe du monde.

C'est décidément une triste période pour le football argentin. Après le décès de Diego Maradona , qui a plongé tout un pays dans une tristesse infinie, le football argentin pleure la disparition d'Alejandro Sabella. Il était hospitalisé depuis le 25 novembre pour des problèmes cardiaques.

Alejandro Sabella était né le 5 novembre 1954 à Buenos Aires et avait effectué une brillante carrière portant les couleurs de River Plate (1974-1978) avant de s'exiler en , bien avant l'arrêt Bosman. Il avait joué à Sheffield United (1978-1980) puis à Leeds (1980-1981).

Il était ensuite retourné en , faisant les beaux jours d'Estudiantes (1982-1987) avec au passage un prêt dans le club brésilien du Grêmio, en 1985. Il avait rejoint le Ferro Carril Oeste (1987-1988) avant de terminer sa carrière au à Irapuato (1988-1989).

International argentin (8 séelctions), il avait été retenu pour la Copa América 1983 mais l'Albiceslstes avait été liminée au premier tour.

Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur. Il était devenu entraîneur-adjoint de Daniel Passarella, le suivant dans ses différentes missions (Argentine, , , Monterrey, Corinthians et River Plate).

Le 15 mars 2009, il avait accepté pour la première fois d'être numéro un en devenant entraîneur d'Estudiantes. Il avait permis au club argentin de remporter la Copa Libertadores en 2009 puis l'Apertura en 2010.

En février 2011, il avait démissionné de son poste d'entraîneur et quelques mois plus tard, il avait été nommé sélectionneur de l'Argentine qui venait d'être éliminée en demi-finale de la Copa América.

Sabella avait immédiatement donné le brassard de capitaine à Lionel Messi et avait mené l'équipe en finale de la 2014. L'Albiceleste s'était inclinée 1-0 en prolongation contre l' . Après cette défaite, il avait démissionné et n'avait plus jamais entraîné.