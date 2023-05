Carlo Ancelotti va écouter la proposition du Brésil et dira "oui" si le projet lui plaît

L'entraîneur est le "rêve" d'Ednaldo Rodrigues; le Brésil garde l'espoir car Ancelotti n'a fermé les portes à aucun moment.

Le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, est convaincu que Carlo Ancelotti sera le prochain entraîneur de l'équipe nationale brésilienne. Malgré les nombreuses déclarations sur son maintien au Real Madrid, l'entraîneur italien est prêt à écouter la proposition finale de la CBF, a constaté GOAL avec des personnes proches de lui.

Ancelotti joue la montre

Le contrat de Carlo Ancelotti avec les Merengue court jusqu'en juin 2024, à une date proche du début de la Copa América. Le staff de l'entraîneur étudie la possibilité de demander plus de temps à la CBF, mais l'entité, pour le moment, ne travaille pas avec l'option d'attendre jusqu'à l'année prochaine.

Carlo Ancelotti, quant à lui, veut avoir confiance dans le projet à long terme de l'équipe brésilienne pour s'aventurer dans ce qui serait un chapitre historique : le Brésil n'a jamais été dirigé par un entraîneur étranger.

Un projet convaincant peut le charmer

L'objectif ultime de la CBF est sans aucun doute d'avoir Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'espoir de la CBF réside dans le fait que l'Italien n'a jamais fermé définitivement la porte aux sondages et aux discussions qui ont eu lieu ces derniers mois.

La saison actuelle du Real Madrid s'est achevée par une défaite en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City et en Liga, ainsi que par le titre de la Coupe du Roi. Ainsi, dans les prochains jours, de nouvelles informations sur une éventuelle décision d'Ancelotti pourraient voir le jour.

Lors de ce dernier passage chez les Merengue, l'entraîneur italien a remporté six trophées : Ligue des champions, Liga, Supercoupe d'Espagne (en 2021/22) ; Supercoupe de l'Uefa, Coupe du monde des clubs (2022) ; et Coupe du Roi (2022/23). En plus de son potentiel pour gagner autant de titres, Ancelotti a fait évoluer le football de Vinícius Júnior et Rodrygo, par exemple, qui ont assumé des rôles importants pour l'équipe et une notoriété internationale.