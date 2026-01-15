Carlo Ancelotti à Manchester United, le casting parfait

Un fin connaisseur d'Old Trafford estime que l'actuel sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, saurait redonner aux poids lourds de la Premier League une véritable culture de la victoire.

Depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United n'a plus vraiment connu cette culture. Des entraîneurs comme Louis van Gaal, José Mourinho et Erik ten Hag ont certes remporté des titres, mais un quatorzième titre de champion d'Angleterre leur échappe encore.

La saison dernière, les Red Devils ont chuté à la quinzième place du championnat anglais, leur plus mauvais classement de l'ère moderne. Cette saison, ils ont atteint un niveau historiquement bas, le pire depuis 111 ans, après avoir manqué la qualification européenne et été éliminés prématurément des deux coupes nationales.

Amorim a payé le prix de son inconstance et de son incapacité à corriger ses choix tactiques discutables, tandis que Darren Fletcher n'a pas réussi à redresser la situation lors de ses deux matchs en tant qu'entraîneur intérimaire. Les rênes ont désormais été confiées à Michael Carrick par intérim.

Manchester United nommera un entraîneur permanent cet été, et les Red Devils sont déjà pressentis pour des noms comme Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate et Luis Enrique. René Meulensteen, qui a travaillé avec Ferguson à Old Trafford, estime qu'un ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid, du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan devrait figurer dans le viseur des Red Devils.

Il a déclaré à Casinostugan : « Carlo Ancelotti a le profil idéal pour gérer la situation, car il l'a déjà fait, il l'a vu et il sait à quoi ressemble une culture de la victoire. Je ne pense pas qu'Ancelotti écouterait qui que ce soit d'autre. Il dirait simplement : "Voilà ce que je fais. Je gère ce pour quoi je suis là."

« Le football a changé. On a maintenant des directeurs sportifs et techniques chargés de superviser l'ensemble des opérations footballistiques du club, et puis il y a l'entraîneur principal, qui doit travailler avec l'effectif.

« En tant qu'entraîneur, il faut être très clair là-dessus. C'est pourquoi Ruben Amorim a eu des problèmes. Ils n'étaient manifestement pas sur la même longueur d'onde. Il avait une vision différente de la gestion par rapport aux personnes en coulisses. »