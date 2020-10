Capello : "Le Barça aurait pu en mettre 8 à la Juventus"

L'ancien coach italien, Fabio Capello, a été très critique envers la Juventus, suite à la prestation décevante contre le Barça mercredi soir.

Barcelone aurait pu marquer huit buts contre une équipe de la totalement dépassée sur le terrain, selon Fabio Capello.

Le Barça a pris les commandes du groupe G de la Ligue des Champions en remportant une impressionnante victoire (2-0) à Turin mercredi soir.

La bataille entre deux géants européens était très attendue depuis le tirage au sort des phases de groupes de cette saison en début de mois, les supporters et experts étaient enthousiasmés par la perspective que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvent en face sur le terrain. Cependant, la Juve a dû se passer de Ronaldo après que le Portugais a été testé à nouveau pour Covid-19 avant le rendez-vous. Il avait été diagnostiqué positif pour la première fois alors qu'il était en mission internationale avec le .

"Une énorme différence d'intensité"

Les champions d' ont manqué d'inspiration dans le dernier tiers de terrain, tandis que Messi et Cie ont produit leur meilleure performance de la saison, effaçant ainsi la défaite 3-1 contre le le week-end dernier. La frappe déviée d'Ousmane Dembele a donné au Barca une avance méritée à la 14e minute, mais le Français a également gaspillé une chance glorieuse de doubler l'avance des visiteurs avant la pause. Messi et Griezmann ont également vendangé devant, tandis que de l'autre côté, Alvaro Morata a trouvé le fond des filets à trois reprises en raison d'une position de hors-jeu. Le Barça a finalement scellé sa victoire en fin de partie grâce à un pénalty transformé par Messi.

En analysant le match pour Sky Italia, Capello s'est dit surpris par le fossé de qualité entre les deux équipes. "La Juventus a beaucoup souffert face à un Barcelone en crise. J'ai été frappé par la différence entre une équipe en construction qui a également perdu le Clasico et une au sommet en Italie", a-t-il déploré. "J'ai été choqué par la différence d'intensité et de jeu. Barcelone m'a vraiment impressionné, ils auraient pu marquer huit buts au lieu de deux. J'ai vu une équipe agressive et avec beaucoup de dynamisme. Messi a également beaucoup contribué."