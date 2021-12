Capello : « Allegri n’aurait jamais dû revenir à la Juventus »

Après s’être bien reposé et profité de ses proches pendant deux ans, Massimiliano Allegri a repris les rênes de la Juventus l’été dernier. Il espérait reprendre le travail là où il l’avait laissé, mais pour l’instant ce second mandat ne se passe pas aussi bien que le premier. Après la phase aller du championnat, la Juve se situe à la 5e du classement et avec un retard de 12 points sur le leader. A-t-il du coup fait une erreur en reprenant les Bianconeri ?

Fabio Capello a été interrogé à ce sujet. L’ancien grand coach italien, qui est aussi passé par le banc de la Vieille Dame, pense que ce second mariage est une erreur. Pour lui, il n’y a aucun doute quant au fait qu’Allegri s’est trompé en retrouvant son ancien club. « J'avais dit qu'Allegri deviendrait un parapluie, il attirerait toutes les critiques. Et c'est ce qu'il a fait », a-t-il confié à la presse italienne.

« Allegri est un entraineur paresseux »

« S’il est responsable de cette situation ? Sur ce qu’on voit sur le terrain, il n’est pas responsable. Il a fait quelques erreurs, il lui a fallu du temps pour comprendre quoi faire mais le chemin qu'il a choisi pour moi reste le meilleur. Max sait toujours où aller. Cela dit, dans la décision elle-même, coupable, il avait une offre du Real et c'était le moment idéal pour y aller », a poursuivi l’ancien entraineur de Milan AC.

Le principal reproche de Capello au technicien toscan c’est le fait de ne pas avoir osé sortir de sa zone de confort quand il en a eu la possibilité. "Disons que la Juventus était un choix de facilité. À l'étranger, c'est plus difficile, il faut se remettre en question, découvrir que les joueurs ont des habitudes différentes. Allegri semble un peu paresseux, il n'a aucun intérêt à bouger, il préfère avoir Livourne à proximité".

Enfin, à la question si l’effectif de la Juve est taillé pour jouer les premiers rôles, l’entraineur champion d’Europe 1994 a répondu : « L'équipe a des valeurs décentes, mais certainement pas celles auxquelles la Juve est habituée. Prenez Cuadrado et Alex Sandro. Ils me donnaient l'impression de pousser fort, maintenant ils ne changent plus de rythme. Bien sûr, Cuadrado a toujours de la qualité ».