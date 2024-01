Cap-Vert - Egypte : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Sans victoire lors de ses deux premiers matches, l’Egypte doit absolument l’emporter pour continuer son parcours à la CAN 2023.

Une élimination de l’Egypte dès le premier tour de la CAN, même si elle ne sera pas inédite, constituera une vraie catastrophe. Et c’est exactement ce scénario que les Pharaons vont chercher à éviter lorsqu’ils défieront le Cap Vert ce lundi soir.

L’Egypte croit en son étoile

Accrochés par la Mozambique (2-2) puis par le Ghana (2-2), les hommes de Rui Vitoria sont donc pied au mur. Néanmoins, rien n’est perdu. Et ils peuvent encore s’en sortir en signant un résultat positifs face aux Requins. La chance qu’ils ont c’est qu’ils se mesureront à une équipe qui est déjà qualifiée, à la suite de ces deux victoires initiales.

La mission ne sera tout de même pas de tout repos. Les septuples champions d’Afrique vont devoir composer sans leur vedette, Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool s’est blessé lors du dernier match. Cela dit, c’est quand il a quitté le terrain que son équipe a commencé à se montrer percutante et a marqué ses deux premiers buts dans le jeu dans cette compétition.

Contre les Capverdiens, il s’agira donc de préserver ce qui a été bien fait et tenter d’arracher ce premier succès qui sera clairement synonyme de qualification. Sélection la plus titrée du continent et finaliste de deux des trois dernières éditions de la CAN, l’Egypte n’imagine pas une seconde un retour express à la maison.

Horaire et lieu du match

Egypte – Cap Vert

1e tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe B)

Lieu : Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

A 21h française

Les compos probables du match Cap Vert - Egypte

Cap Vert : Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Fernandes; Duarte, Pina, Monteiro; Mendes, Bebe, Cabral.

Egypte : El Shenawy; Sharaf, Hegazy, Abdelmonem, Kamal; Fathi, Elneny; Trezeguet, Ashour, Marmoush; Mohamed.

Sur quelle chaîne suivre le match Cap Vert - Egypte

La rencontre entre le Cap Vert et l’Egypte sera à suivre ce lundi 22 janvier 2024 à partir de 21h heures sur beIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.