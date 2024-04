Cancelo, c'est très grave

Joao Cancelo a été particulièrement visé après sa médiocre prestation face au PSG par des abus en ligne,

Après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain mardi dernier, les sentiments sont partagés à l'égard de l'équipe de Xavi Hernandez, qui est passée de 3-2 à 6-4 au cours des 90 minutes du match retour à l'Estadi Olimpic.

Joao Cancelo a été particulièrement visé après une mauvaise performance, puisqu'il a été responsable de deux des quatre buts du PSG à Montjuic. Le défenseur portugais a révélé à ESPN (via Relevo) qu'il avait reçu des insultes écœurantes en ligne dans les jours qui ont suivi la défaite contre le PSG.

"Nous sommes tous humains"

"Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de ma fille qui n'est même pas encore née. Ils ne me le diraient pas en face, car nous aurions un problème, mais dans les commentaires, ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils sont offensants pour ma compagne, ma fille, notre bébé à naître."

L'article continue ci-dessous

"C'est un monde cruel et il faut savoir vivre avec. Je sais le faire, mais je ne sais plus quoi dire. Souhaiter la mort d'un bébé est vraiment grave. Les gens ne pensent pas à la personne qui se cache derrière le footballeur qu'ils voient à la télévision. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes tous pareils."

Les abus en ligne sont devenus un problème croissant sur Internet au cours des dernières années, et les footballeurs sont de plus en plus souvent la cible de ces abus. Si Cancelo est en mesure de ne pas être trop affecté par ce phénomène, il n'en va pas de même pour certains de ses coéquipiers du FC Barcelone.