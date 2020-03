Canal+ refuse de payer les clubs de Ligue 1 et Ligue 2

D’après les révélations faites par l’Equipe, Canal+ va geler le versement qu’il devait faire aux clubs de l’élite en avril prochain.

Le 5 avril prochain, si la saison avait continué à se dérouler normalement, la chaine cryptée Canal+ était censée payer 110M€ aux représentants de l’élite. En raison de l’arrêt de la compétition, suite à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, ce versement a été annulé d’après ce qu’indique L’Equipe.

Sur la saison complète, les diffuseurs TV (Canal+ et BeIn) des deux championnats professionnels avaient promis la somme de 759M€ (548 M€ pour la L1 et 10 M€ pour la L2) et beIN Sports (189 M€ pour la L1 et 12 M€ pour la L2). A moins d’une surprise, les 40 clubs ne percevront donc pas l’intégralité de cette somme.

C’est un gros coup dur pour toutes ses équipes, étant donné que les droits TV représentent 36% de leurs recettes. Comme c’est le cas dans d'autres pays actuellement, cette baisse de ressources risque de les faire basculer dans une situation économique précaire si jamais l’inactivité venait à trop durer.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

La LFP également touchée

Toujours selon L’Equipe, même en cas de reprise du championnat, Canal+ pourrait s’opposer au payement de la facture en raison du fait que le format de la compétition serait alors trop resseré. Et ce n’est bien sûr pas ce qui était prévu dans l’accord initial.

Ces problèmes se répercuteraient également sur la LFP. L’instance qui dirige les deux divisions professionnelles verrait les premiers versements de Mediapro pour la période 2020-2024 repoussés à une date ultérieure.