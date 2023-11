Canal+ ou Amazon Prime ? Sur quelle chaine suivre le match Reims - PSG

Après sa défaite en Ligue des Champions, le PSG cherchera à se rassurer en prenant le meilleur sur Reims à l’extérieur.

Le PSG version Luis Enrique continue à souffler le chaud et le froid. Alors qu’on croyait enfin lancé après sa série de cinq victoires d’affilée, il s’est pris les pieds dans le tapis une nouvelle fois en C1 en se faisant battre par l’AC Milan à San Siro (2-1). Et c’est dans ce contexte qu’il s’apprête à rendre visite ce samedi à Reims, quatrième au classement.

Le PSG doit se rassurer

Juste avant la trêve internationale, ce rendez-vous en terre champenoise s’annonce piégeux. Car Reims n’est pas n’importe quelle équipe et Luis Enrique a été le premier à le reconnaitre, vendredi en conférence de presse. « C’est l’une des meilleures équipes de 2023 en Ligue 1. Cela signifie que c’est une équipe qui est bien rôdée, qui a une idée claire, a-t-il prévenu. On verra demain ce qui a été préparé pour nous. On verra comment on peut s’adapter, mais ce sera difficile. Évidemment, on ne s’attend pas à un match simple ou tranquille. Ce sera un match très intense, compliqué. Clairement, je pense qu’il faut qu’on soit concentré pour ne pas être surpris ».

Pour autant, il n’est pas question de lâcher des points en terre champenoise. D’abord parce que l’équipe de la capitale en a déjà perdu suffisamment depuis l’entame de l’exercice (9 sur 33). Et aussi parce que Nice avance à un rythme de champion devant. Enfin, il serait gênant de partir en sélection en trainant deux revers d’affilée.

Le PSG part tout de même favori de cette rencontre contre la bande à Will Still. Notamment parce que c’est un adversaire face auquel il n’a plus perdu depuis sept matches, n’encaissant au passage qu’un but durant toute cette période.

L’interrogation réside tout de même dans la façon dont l’équipe va aborder ce match. N’en déplaise à Luis Enrique, Paris n’a pas beaucoup convaincu à l’extérieur ces derniers matches. De plus, il ne se présentera pas au complet face aux Rémois. Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani sont suspendus, tandis que Danilo Pereira est blessé. Marco Asensio, lui, a quitté l’infirmerie, mais il ne figure pas dans le groupe appelé à disputer ce match.

Horaire et lieu du match

Samedi 11 novembre à 17h

Stade Auguste Delaune, Reims

Reims – PSG

Les équipes probables de Reims - PSG

Reims : Diouf - Agbadou, Okumu, Abdelhamid - Foket, Richardson, Matusiwa, Wilson-Esbrand - Ito, O. Diakité, Daramy

PSG : Donnarumma - Mukielé, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Sur quelle chaine suivre la rencontre entre Reims - PSG

La rencontre entre Reims et le PSG sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe MyCanal et aussi le service DAZN.