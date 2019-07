CAN, Nigéria - Ighalo : "L’Algérie est une équipe très organisée"

Dans des propos accordés à Goal, Odion Ighalo, l'attaquant du Nigéria, s'est confié sur la rencontre face à l'Algérie, ainsi que sur son avenir.

Après une rondement menée, le Nigéria affronte l' ce dimanche soir (21h00) dans le dernier carré. En jeu, une place tant convoitée de finaliste de la compétition, que les Nigérians n'entendent pas laisser filer. En exclusivité pour Goal, l'attaquant Odion Ighalo s'est justement confié sur l'affrontement de ce dimanche soir en affirmant toute sa détermination à décrocher le précieux sésame.

"Nous sommes heureux d’être en demi-finales. C’était difficile depuis le premier match, mais c’est comme cela que le tournoi se déroule en Afrique. La situation s’améliore. Nous travaillons donc de concert et nous attendons avec impatience le prochain match contre l’Algérie. Ce sera très difficile, mais je pense que notre équipe a une bonne mentalité et un bon esprit de combat et qu’elle est bien préparée physiquement", a d'abord déclaré le Nigérian, avant de distribuer les bons points à l'Algérie, un adversaire contre lequel l'erreur n'a pas sa place.

"Ne pas commettre d'erreur, surtout ne pas commettre d'erreur"

"Ce sera un match difficile parce que l’Algérie est une équipe très organisée et compacte, mais je pense que nous avons les capacités pour gagner, nous avons de bons joueurs et nous pouvons bien attaquer et bien défendre. Ne pas commettre d'erreur, surtout ne pas commettre d'erreur, car l'équipe d'en face est très rapide et offensive", a ainsi analysé l'avant-centre du Shanghai Shenhua, en .

Justement, Idion Ighalo s'est aussi confié sur son choix de rejoindre la Chine en 2017 après plusieurs saisons passées sous les couleurs de , club de . "J'ai bien joué la première saison et marqué un bon nombre de buts, puis un autre entraîneur est arrivé et je n'ai pas joué beaucoup. J'ai donc décidé de partir parce que je veux toujours jouer au football et c'est ce qui se passe actuellement en Chine", a-t-il confié, pas opposé à un retour.

"La Premier League est l’une des meilleures ligues du monde. La manière de jouer et l’atmosphère sont très bonnes et aident les joueurs à s’améliorer. Bien sûr, tout le monde adore jouer là-bas, s’il y a une offre intéressante et que mon club l'accepte, je reviendrai", a enfin confié l'attaquant qui avait terminé meilleur buteur des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura fort à faire ce dimanche face à l'Algérie.