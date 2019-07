CAN - Maroc-Bénin (1-1, 1-4 t.a.b) : le Maroc sort par la petite porte contre le Bénin !

Grand favori à la victoire finale en Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc est sorti par la petite porte contre le Bénin (1-1, 1-4 tab) ce vendredi !

Stupeur au Caire ! Promis aux quarts de finale et annoncé comme l’un des grands favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations, le est sorti par la petite porte lors des huitièmes face au (1-1, 1-4 t.a.b) ce vendredi. Brouillons malgré une domination de tous les instants, les Lions de l’Atlas n'ont jamais vraiment réussi à bousculer les Ecureuils. Le rapport de force semblait pourtant déséquilibré avant le coup d’envoi, mais il s’est finalement inversé à la 53e minute.

Le cadeau d’Adeoti

Une minute dont les Marocains se souviendront longtemps… Sur le second corner obtenu par les Béninois, Da Costa oubliait complètement le marquage sur Adilehou, qui reprenait du droit à six mètres des buts pour tromper Bono (53e) ! Un coup de massue sur la tête des hommes d’Hervé Renard, qui avaient eux aussi fait trembler les filets en première mi-temps, mais le but était (justement) refusé pour une position de hors-jeu.

L'article continue ci-dessous

Bien décidé à ne pas sortir par la petite porte, Renard réajustait son système tactique et misait tout sur l’offensive. Mais rien n’y faisait, dans un premier temps, avec toujours ce même problème dans la dernière passe ou la dernière frappe pour ses joueurs. Le Maroc n’arrivait à rien, mais c’était sans compter sur ce cadeau on ne peut plus inattendu d’Adeoti. En position de dernier défenseur, le Béninois s’emmêlait les pinceaux et Boussoufa lui chipait le ballon dans la surface…

La balle de match de Ziyech

Sans réfléchir, le vétéran de l’équipe nationale marocaine transmettait immédiatement à En-Nesyri, seul dans la surface, qui ne tremblait pas pour redonner de l’espoir à tout son peuple (76e) ! Un grand ouf de soulagement pour les Lions… finalement suivi d’une explosion de joie à quelques secondes des prolongations, lorsque Boufal obtenait le penalty de la victoire, mais Ziyech touchait le poteau !

La rencontre devenait folle, et encore plus quand Adenon recevait un second carton jaune, synonyme de carton rouge, pour des raisons peu évidentes… Mais cela n’empêchait pas le Benin d’arracher la séance de tirs au but. Séance lors de laquelle Boufal manquait sa tentative en tant que deuxième frappeur marocain, et aucun écureuil ne tremblait après lui (4-1) ! Sans gagner un seul match depuis le début de la compétition, le Benin file donc en quarts de finale ! En attendant le ?