CAN 2022 - Comores : Les confessions d'Alhadur, gardien d'un soir

Les Comores c'est la belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour sa première participation à la compétition phare du continent africain, le petit archipel de l'océan indien a réussi à se hisser jusqu'en huitièmes de finales de la compétition, parvenant à sortir des phases de poules. Les Comores ont, en revanche, été contraint de s'incliner face au pays hôte de la compétition, le Cameroun, lors du premier match à élimination directe.

"Personne ne sortait du lot et on m'a désigné"

Mais cette rencontre a surtout été marqué par la présence de Chaker Alhadhur dans les buts des Comores. En l'absence d'un véritable gardien de métier, Ali Ahamada étant indisponible en raison du Covid, le défenseur de métier a dû mettre les gants et s'en est plutôt bien tiré. S'il a encaissé deux buts, Chaker Alhadhur a tout de même réalisé plusieurs arrêts spectaculaires. Dans une interview accordée à RMC, le défenseur de l'AC Ajaccio est revenu sur cette folle soirée et sur les coulisses de ce choix pour désigner un gardien de but d'un soir.

"Au début quand on a su que les deux gardiens n’étaient pas là, on ne prenait pas les choses au sérieux, on en rigolait. Et au fur à mesure des jours, les nouvelles n’étaient toujours pas bonnes, on a commencé à prendre tout ça au sérieux. L’entraîneur-adjoint et le coach des gardiens m’ont désigné. On avait fait un entrainement avant pour s’amuser où tout le monde s'était essayé aux buts, mais personne n’était sorti du lot", a expliqué Chaker Alhadhur.

"Je ne voulais même pas mettre de gants"

"Ils m’ont désigné déjà parce que je n’allais pas être titulaire sur le terrain, ils voulaient un remplaçant. Et il y avait beaucoup de jeunesse chez les remplaçants, moi j’étais l’un des plus expérimentés. Et le plan était de se servir de moi comme un libéro. Je n’avais pas envie de m’échauffer comme un gardien, je me suis échauffé avec les joueurs de champ. Sortir avant et tout, non non, je ne voulais pas moi", a ajouté le défenseur de l'AC Ajaccio.

Chaker Alhadhur s'est confié sur l'expérience qu'il a vécu pendant la rencontre : "Mes gants ? C’était les gants de l’entraineur des gardiens, car Ali Ahamada avait de trop grosses mains (rires). Mais en fait je ne voulais même pas mettre de gants, parce que je ne suis pas à l’aise avec. Mais ça aurait fait trop. Aborder un match comme ça, c’est tellement compliqué… Je n’ai jamais vu dans l’histoire un joueur de champ débuter une rencontre comme gardien. J’avais plein d’émotions. Mais je me suis dit: 'vas-y, fais toi plaisir, joue-la comme au quartier, et voilà'".

"Jusqu’à la dernière minute je pensais que la CAF allait faire le nécessaire pour permettre à Ali de jouer… C’est regrettable. Mais je n’en retiens que le positif (...) Quand je vois Aboubakar arriver sur le côté, je sais qu’il va envelopper. J’ai fait un plongeon pas très académique, je me relève vite, et j’arrive à faire ce double arrêt. Je n’y croyais même pas moi-même. On a réussi à développer du jeu, se faire plaisir et montrer du cœur. Les gens ont aimé ce qu’on a fait", a conclu celui qui va retrouver son poste de défenseur avec l'AC Ajaccio.