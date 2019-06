CAN 2019 - Cameroun - Ghana (0-0), le Ghana accroche le Cameroun

Le Cameroun et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge dans le choc du groupe F, ce samedi.

Après une entrée en lice bien négociée, le Cameroun avait l'occasion de composter son ticket pour les huitièmes de finale de la , ce samedi, mais le tenant du titre devra attendre encore un peu. Les Lions Indomptables ont en effet buté sur une équipe du accrocheuse dans le choc du groupe F.

En quadrillant bien le terrain pour fermer les espaces et en procédant par attaques rapides, les Black Stars ont su mettre en difficulté leur adversaire sur certaines phases. Kasim Nuhu, dans une position idéale, a manqué l'ouverture du score en début de match (10e).

Le Cameroun a bien réagi en dominant la suite de cette première période. Toko-Ekambi (32e), Njie (37e) ou encore Bassogog (41e) ont tous eu l'opportunité de débloquer la situation, sans réussite.

Au retour des vestiaires, les Lions Indomptables ont manqué d'idées dans un second acte beaucoup plus fermé. Malgré leur supériorité dans la tenue du ballon, ils auraient même pu se faire surprendre contre une formation qui a davantage tiré au but. Juste après un coup-franc bien placé, Owusu Kwabena a failli enfiler le costume du sauveur sur un rush en solitaire conclu par une frappe violente sur la barre transversale (89e).

Avec 4 points, le Cameroun reste donc devant son adversaire au classement dans cette poule avant d'affronter le ce mardi (18 heures). Le Ghana compte 2 unités et devrait faire le job lors de son dernier match, contre la -Bissau, à la même heure.