Cameroun : Seedorf et Kluivert remerciés

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui étaient aux commandes du Cameroun, ont été démis de leurs fonctions après l'échec de la CAN.

Le Cameroun s'est séparé de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Une décision officialisée par la Fédération camerounaise ce mardi, faisant suite à l'échec des Lions Indomptables lors de la en Égypte, avec une élimination au stade des quarts de finale contre le pays hôte.



Seedorf, 43 ans, avait récupéré le poste en août dernier aux côtés de son compatriote.



"Après avoir consulté le comité exécutif de la Fecafoot et le ministère des Sports et de l'Education, à la suite de l'élimination prématurée de l'équipe nationale masculine du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Fédération camerounaise de football, conformément aux dispositions de la condition résolutive de leurs contrats de travail respectifs, a décidé de mettre fin immédiatement aux fonctions d'entraîneur Clarence Clyde Seedorf et de son assistant Patrick Stephan Kluivert", lit-on dans une déclaration signée par le président de la fédération de football, Seidou Mbombo Njoya.



Le licenciement de Seedorf intervient un jour après une sortie musclée du ministre des Sports et de l'Education, Narcisse Mouelle Kombi, affirmant que les "échecs et insuffisances de la supervision technique de l'entraîneur, ainsi que son incapacité à maintenir la discipline dans l'équipe" expliquaient en grande partie cette désillusion.



Pour le moment, les carrières de technicien des deux anciennes idoles de l' Amsterdam ne sont pas parties pour rester dans les mémoires...