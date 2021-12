Cameroun : la CAN menacée ? La réponse cinglante de Samuel Eto'o

C'est le sujet brûlant de cette fin d'année. Déjà reportée en 2022 il y a un an en raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est à nouveau menacée. Censée se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022, la compétition pourrait faire les frais d'une situation sanitaire rendue ingérable par la forte propagation du nouveau variant Omicron. Mais aussi et surtout d'une pression insistante notamment mise par les clubs anglais, peu enclins à libérer leurs joueurs cet hiver.



Kompany et ses joueurs victimes d'insultes racistes



Pour l'heure, la CAF et le Cameroun s'accordent à défendre leurs intérêts, déterminés à maintenir une compétition attendue de tous. Samuel Eto'o, récemment intronisé président de la Fédération Camerounaise (FECAFOOT), est d'ailleurs monté au créneau, pointant du doigt le traitement réservé à la CAN dans une prise de parole qui fera date, sur les antennes de Canal+ Sport Afrique.



"Qu'on nous dise clairement les choses"



"Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. (...) La Fédération en tout cas que je représente défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Une excuse pour la reporter ? Laquelle ? Si l'Euro (2020) s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins. Il n'y a pas eu d'incidents et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable", a d'abord pesté l'ancien du FC Barcelone, de Chelsea ou encore de l'Inter, habitué aux prises de parole musclées.



"Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses", a ensuite ajouté Samuel Eto'o, l'un des ambassadeurs les plus influents du football africain. Un cri du coeur qui ne suffira peut-être pas.