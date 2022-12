Cameroun-Brésil : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Cameroun-Brésil.

Deux salles, deux ambiances pour ce Cameroun-Brésil. D'un côté, le Cameroun qui joue sa survie dans cette Coupe du monde et qui n'a plus son destin en main, de l'autre le Brésil, brillant depuis le début de la compétition et d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. La tâche s'annonce compliquée pour le Cameroun de Rigobert Song.

Le Cameroun peut y croire

Alors que, comme souvent avec le Cameroun, c'est agité en interne avec le départ d'André Onana, les Lions Indomptables doivent gagner pour espérer. Espérer car le Cameroun n'a pas son destin en main. Même une victoire face à la Seleçao n'assurerait pas automatiquement la qualification aux Lions Indomptables. C'est même tout un calcul qui attend le Cameroun. En cas de victoire cumulée à un match nul de la Suisse, il faudrait que le Cameroun s'impose avec deux buts d'écart pour éviter de regarder de l'autre côté, sinon que la Nati ne marque pas plus de trois buts lors de son match nul. Un scénario tout à fait envisageable.

Autre scénario favorable aux Lions Indomptables, une victoire de la Serbie, à condition que les Serbes gagnent avec un écart de but similaire ou inférieur au Cameroun. Les Lions Indomptables doivent avant tout se concentrer sur leur propre match car ce ne sera pas simple de venir à bout de ce Brésil et ce même si Tite a ouvertement admis qu'il allait reposer ses meilleurs joueurs et qu'il donnerait du temps de jeu aux habituels remplaçants.

Les "coiffeurs" brésiliens ont de la gueule !

Le Brésil n'est pas une équipe comme les autres et même les remplaçants de la Seleçao font peur. En effet, le Brésil devrait se présenter avec des joueurs évoluant uniquement parmi les meilleurs clubs du monde comme Ederson, Militao, Fabinho, Antony, Martinelli, Gabriel Jesus et j'en passe. Autant dire que même en faisant tourner, le Brésil sera difficile à manoeuvrer.

Qu plus est, s'il n'y a aucun enjeu sportif côté brésilien, si ce n'est ne pas perdre avec un gros écart pour éviter de laisser la première place à la Suisse en cas de victoire de celle-ci, les remplaçants vont vouloir se montrer et prouver à Tite qu'ils ont leur mot à dire pour la suite de la compétition. Un très beau match en perspective.

Match Cameroun-Brésil Date 02/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1

Le match entre le Cameroun et le Brésil sera diffusé sur BeIN Sports 1 et TF1.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 et TF1 BeIN Connect

Les compositions probables de Cameroun-Brésil

Obligé de gagner pour espérer une qualification, le Cameroun va devoir se montrer ambitieux. A réaction face à la Serbie, le Cameroun doit attaquer dès le coup d'envoi. Les Lions Indomptables ont montré un visage intéressant lorsqu'ils étaient menés 3-1 par la Serbie avec l'entrée de Vincent Aboubakar à la pause. L'attaquant devrait être récompensé de sa bonne entrée avec un but et une passe décisive avec une titularisation pour ce dernier match face au Brésil.

Reste à savoir si Rigobert Song va sacrifier Toko-Ekambi ou Choupo-Moting pour conserver son habituel 4-3-3 où s'il osera une tactique plus offensive avec un 4-4-2, 4-2-2-2 avec quatre joueurs offensifs et un duo Choipo-Moting-Aboubakar aux avants postes. La seule certitude, c'est qu'Onana, qui a quitté le Qatar ne disputera pas cette rencontre, et sera remplacé par Epassy comme face à la Serbie.

Tite va faire tourner, il l'a dit en conférence de presse d'avant-match, mais malgré tout, le Brésil a de l'allure. Que des grands noms ou presque seront dans le onze de départ de la Seleçao pour cette rencontre face au Cameroun. Ederson remplacera Alisson dans les buts. En défense, Dani Alves va disputer ses premières minutes du tournoi tout comme le Turinois, Bremer. Militao va repasser dans l'axe tandis qu'Alex Telles occupera le couloir gauche.

Au milieu de terrain, Fabinho sera titulaire et sera accompagné par Bruno Guimaraes ou Fred. Avantage pour le premier cité qui a moins joué. Devant, Antony et Gabriel Martinelli seront chargé d'animer les côtés. Reste à savoir si ce sera Pedro ou Gabriel Jésus au poste de numéro neuf et si Rodrygo sera privilégié à Everton Ribeiro au poste de numéro dix. Quoi qu'il en soit, le Brésil aligne une équipe compétitive qui ne sera pas si simple à battre.

La composition probable du Cameroun : Epassy - Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo - Anguissa, Kunde - Mbeumo, Toko-Ekambi - Aboubakar, Choupo-Moting.

La composition probable du Brésil : Ederson - Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles – Fabinho, B.Guimaraes – Antony, Rodrygo, G.Martinelli - G.Jésus.

Cinq derniers résultats

Cameroun Brésil Cameroun 3 -3 Serbie (28/11/2022) Brésil 1-0 Suisse (28/11/2022) Suisse 1-0 Cameroun (24/11/2022) Brésil 2-0 Serbie (24/11/2022) Cameroun 1-1 Panama (18/11/2022) Brésil 5-1 Tunisie (27/09/2022) Cameroun 1-1 Jamaïque (09/11/2022) Brésil 3-0 Ghana (23/09/2022) Corée du Sud 1-0 Cameroun (27/09/2022) Japon 0-1 Brésil (06/06/2022)

