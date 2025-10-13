Cameroun - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La rencontre entre le Cameroun et l'Angola suscite un grand intérêt, avec plusieurs options de diffusion pour suivre le match. Pour ceux qui souhaitent parier sur ce match, le recours à un code promo Betclic pourrait être un moyen judicieux pour tirer parti des cotes et maximiser leurs gains potentiels.

Une nation retient son souffle, la participation au Mondial n'est plus qu'un mirage. Pourtant, à l'heure d'aborder le match le plus important de sa campagne, le Cameroun est un navire en pleine tempête. Ce lundi soir à Yaoundé, les Lions Indomptables jouent leur qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à l'Angola, dans un climat délétère de guerre ouverte entre leur sélectionneur et leur fédération.

Une "guerre" Brys-Eto'o qui empoisonne la sélection

Le principal adversaire du Cameroun est-il sur le terrain ou en coulisses ? Le conflit incessant entre le sélectionneur Marc Brys et le président de la fédération, Samuel Eto'o, a empoisonné l'atmosphère autour de l'équipe. Entre une rocambolesque fausse démission en juillet et des polémiques à répétition, le climat est explosif au moment où l'union sacrée serait la plus nécessaire.

Gagner et espérer : l'équation impitoyable

Sur le terrain, l'enjeu est simple mais cruel. Pour se qualifier directement pour le Mondial, le Cameroun doit impérativement battre l'Angola et espérer, dans le même temps, que le leader du groupe, le Cap-Vert, ne gagne pas son match face à Eswatini. Ce qui partait fortement hypothétique. Une victoire assurerait au minimum une place de barragiste, mais après une prestation jugée "laborieuse" contre la modeste équipe de Maurice la semaine dernière, l'inquiétude est palpable chez les supporters.

L'Angola en arbitre totalement décomplexé

En face, l'Angola n'a absolument plus rien à jouer dans cette campagne, si ce n'est l'honneur. Déjà éliminée, l'équipe est désormais dirigée par le Français Patrice Beaumelle, qui voit ce match de gala comme une excellente préparation pour la prochaine CAN. Sans aucune pression, les Palancas Negras, qui avaient tenu le Cameroun en échec à l'aller (1-1), rêvent de jouer les trouble-fêtes. Pour les Lions Indomptables, il faudra surmonter leurs propres démons avant de pouvoir espérer vaincre leur adversaire du soir.

Ci-dessous, voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le match, y compris les détails des chaînes TV, les informations de streaming, et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Cameroun - Angola ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L’Équipe Live Foot (streaming uniquement) 🇨🇲 Cameroun CRTV Cameroun 🌍 MENA SSC Sports, Shahid 🇳🇱 Pays-Bas ESPN 2 Nederland 🇵🇹 Portugal Sport TV 2 🇩🇪 Allemagne Sportdigital Fussball 🇧🇦 Balkans Arena Premium 2

🌍 Vous êtes à l'étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez en France, au Cameroun ou dans un autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour suivre Cameroun – Angola sur L'Équipe Live Foot, ou à un serveur camerounais pour accéder à la CRTV. Plusieurs chaînes internationales comme ESPN NL, Sport TV ou Sportdigital diffusent également le match via un VPN adapté.

Horaire et lieu du match Cameroun - Angola

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Cameroun et l'Angola se jouera au Stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, Cameroun.

Le coup d'envoi sera à 18h00 le lundi 13 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Cameroun

L’ailier de Manchester United Bryan Mbeumo devrait retrouver une place de titulaire après avoir marqué en sortie de banc lors de la victoire 2-0 contre l’île Maurice. Moumi Ngamaleu, également buteur lors de cette rencontre, devrait conserver sa position dans le onze de départ.

De manière générale, le sélectionneur Marc Brys devrait aligner son équipe-type d’entrée de jeu, conscient de l’importance capitale de ce match pour les Lions Indomptables.

Infos de l'équipe d'Angola

Après le match nul 2-2 face à l’Eswatini mercredi dernier, le sélectionneur Patrice Beaumelle pourrait procéder à quelques ajustements dans son onze de départ.

En attaque, Ary Papel postule sérieusement pour une place de titulaire, fort de son entrée remarquée et de son but inscrit en sortie de banc lors de la dernière rencontre.

