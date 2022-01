Cameroun – Algérie en tête d’affiche des barrages du Mondial

On connait les cinq affiches qui auront lieu en mars prochain et qui verront cinq pays africains composter leurs tickets pour la prochaine Coupe du Monde. Le tirage des barrages ayant été effectué ce samedi.

L’Algérie n’est pas vernie

Le principal choc mettra aux prises le Cameroun et l’Algérie. Alors qu’ils figuraient dans le pot 1, les Verts ont hérité de l’adversaire le plus redoutable du second chapeau, à savoir le Cameroun. Les hommes de Belmadi peuvent redouter cette empoignade, d’autant plus qu’ils n’ont jamais battu les Lions dans un match de compétition dans leur histoire. Et le dernier succès en amical remonte à 1995.

L’autre affiche verra l’Egypte se mesurer au Sénégal. Mohamed Salah retrouvera son coéquipier au club Sadio Mané pour une empoignade qui promet d’être très disputée. Il s’agit d’un duel entre deux mondialistes.

Le Ghana et le Nigeria avaient également gouté à une participation à la Coupe du Monde, mais ils étaient absents à l’occasion de la dernière édition en Russie. Et l’un d’eux devra aussi manquer le voyage au Qatar vu qu’ils sont appelés à s’affronter. C’est un derby palpitant entre les Black Stars et les Super Eagles.

🔥 Some BIG games in Africa's final round!



🤔 Which five teams will advance to Qatar 2022?@CAF_Online | #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/Jbp6ctZVN8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 22, 2022

Le Maroc s’en sort bien

Par ailleurs, la Tunisie va se mesurer au Mali. Les Aigles auront un ascendant psychologique vu qu’ils viennent de battre le Maghrébins à la CAN. Sur deux matches, tout est possible cependant et les Tunisiens auront l’avantage de recevoir au retour.

Enfin, le Maroc de Vahid Halilhodzic semble être le mieux loti parmi les têtes de série puisqu’il croisera le fer avec la RD Congo, qui n’est même pas présente à la dernière CAN. Les Lions de l’Atlas partent donc largement favoris, mais c’est un statut qui est parfois compliqué à assumer.