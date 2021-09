Camavinga n’a pas de regrets pour l’Euro

Le milieu français du Real assure ne pas avoir été trop touché par son absence au dernier Euro.

Il y a environ un an, Eduardo Camavinga intégrait l’équipe de France à la suite de son excellente saison réussie sous le maillot du Stade Rennais. Le prodige natif d’Angola a honoré deux capes, et a même réussi à se montrer décisif avec un but marqué. On pensait alors que c’était le début d’un beau parcours avec les Bleus. Or, depuis, il n’a plus été convoqué.

Ayant connu une baisse rendement, Camavinga a perdu sa place au sein de la sélection. Il a été contraint de passer par la case Espoirs, tandis que les A disputaient les matches éliminatoires de Mondial et aussi l’Euro.

Le milieu défensif a donc raté le tournoi continental de l’été dernier. Il a reconnu que sur le coup il a été triste de ne pas participer à cette épreuve. Mais, d’un autre côté, il s’est montré réaliste et conscient qu’il ne méritait pas de faire partie des 26.

« Il faut continuer à travailler tous les jours »

Dans un entretien accordé à BeIn Sports, il a fait savoir : « C'est sûr que tout joueur aimerait jouer une compétition européenne avec son pays. Ce sont des choses qui arrivent, il faut passer à autre chose. C'était un objectif, malheureusement je n'ai pas pu y être. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut continuer à travailler tous les jours pour y retourner, il y a encore la Coupe du monde qui arrive ».

Malgré son jeune âge, Camavinga a une bonne maturité. La preuve, il sait exactement ce qui lui a manqué pour participer au championnat d’Europe. « J'étais tout simplement moins performant, a-t-il admis. Je savais que mes performances n'allaient pas me permettre d'aller en équipe de France. Je ne sais pas ce qui m'a manqué mais j'ai essayé de donner mon maximum. Si j'avais été performant, j'y serais retourné, ou le coach aurait fait ses choix. Mais je savais que ce n'était pas comme ça que je retournerais en équipe de France. »

Camavinga a été écarté de l’équipe de France, mais il est sur la bonne voie pour y faire son retour dans un futur proche. Transféré au Real Madrid lors du dernier jour du mercato, il a retrouvé tout son rayonnement et c’est le meilleur moyen pour séduire de nouveau Didier Deschamps.