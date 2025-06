Camavinga, la très bonne nouvelle

FC Barcelone vs Real Madrid

Xabi Alonso pourrait bénéficier d'un important coup de pouce avant la révélation de sa liste pour la Coupe du Monde des Clubs.

L'entraîneur espagnol a jusqu'au 10 juin pour confirmer son panel pour la compétition, les Merengues affrontant Al Hilal lors de leur premier match le 18 juin.

Alonso évalue ses options, mais la trêve internationale en cours signifie que tous les plans restent à finaliser, attendant des nouvelles potentielles concernant les joueurs de retour.

La liste actuelle des blessés comprend de nombreux absents clés, notamment Eder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et David Alaba.

Dani Carvajal et Brahim Diaz seront confirmés en fin de match, mais le duo brésilien Rodrygo Goes et Endrick Felipe devrait être indemne. Le premier pourrait jouer pour son avenir en club aux États-Unis.

Cependant, malgré une situation globalement préoccupante pour Alonso, Eduardo Camavinga fait des efforts pour être de nouveau disponible.

L'international français Camavinga, 22 ans, avait été forfait pour la compétition depuis mi-avril en raison d'une grave blessure musculaire.

Suivi d'un programme de rééducation intensif ces dernières semaines, son évaluation est désormais à 50-50, et Marca indique qu'Alonso annoncera sa disponibilité en fin de match.

Alonso lui donnera toutes les chances de prendre l'avion pour Miami, les nouvelles recrues Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold étant sur le point de faire leurs débuts en club.

Le tournoi élargi débute le 14 juin, mais le Real Madrid étant placé dans le Groupe H, le coup d'envoi ne sera donné que quatre jours plus tard.

Le match d'ouverture contre Al Hilal – désormais sous la houlette de l'entraîneur italien Simone Inzaghi – sera suivi d'un match contre le club mexicain de Pachuca le 22 juin, avant un dernier match de groupe le 26 juin contre le RB Salzbourg.