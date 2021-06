Caio Henrique répond à la rumeur PSG

Suivi par le PSG et le Barça, le joueur brésilien a répondu aux bruits.

L'arrière gauche de Monaco Caio Henrique a admis que "c'est un grand plaisir" pour lui d'être lié au Paris Saint-Germain et à Barcelone.

Henrique a réalisé son transfert à Monaco depuis géants espagnols de l'Atletico Madrid en août dernier, signant un contrat de cinq ans au Stade Louis II, et s'est depuis imposé comme un pilier du onze de départ de Niko Kovac.

Le joueur de 23 ans a joué un rôle important dans la troisième place de l'équipe asémiste au classement 2020-21 de la Ligue 1, attirant ainsi l'attention de deux des plus grands clubs européens.

Il a été rapporté que le PSG et le Barca envisagent tous deux des approches pour Henrique, mais il ne prête pas beaucoup d'attention aux spéculations en cours concernant son avenir.

"Je suis très calme avec tout cela", a déclaré Henrique à Goal, après avoir été interrogé sur les rumeurs de transfert. "J'essaie de ne pas m'impliquer et de me concentrer uniquement sur [ce qui se passe sur le terrain] et je le laisse (discussion de transfert) entre les mains de mes représentants.

"Bien sûr, c'est un grand plaisir d'entendre parler de ces clubs très importants, mais j'ai les pieds sur terre et j'essaie toujours de faire de mon mieux, peu importe où je joue. Je suis très concentré et engagé envers le maillot que je porte, et cela ne changera jamais."

Henrique a également été invité à choisir l'e joueur le plus difficile sur lequel défendre parmi le trio offensif des étoiles du PSG composé de Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, mais n'a pas pu séparer le trio en raison de leurs compétences variées. "C'est difficile d'en choisir un, ce sont trois joueurs spectaculaires", a-t-il ajouté. "Mbappé a son explosivité et son dribble comme point fort, tandis que Neymar, en plus de son dribble, a beaucoup de capacité à trouver de l'espace. Di Maria est également difficile à affronter. Je pense que les trois créent en quelque sorte beaucoup de des difficultés."