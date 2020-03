Caïazzo : "Le football français risque la banqueroute"

Bernard Caïazzo, président de Première Ligue, explique que le football français pourrait perdre un milliard.

Bernard Caïazzo, président de Première Ligue, syndicat regroupant les principaux clubs français, explique dans les colonnes du Parisien que le football français pourrait perdre une fortune face à la pandémie du coronavirus.

Coronavirus - Toutes les infos en direct : Le président de la Serbie tacle Jovic

"Nous avons plusieurs scénarios possibles. Soit on arrive à tout finir avant le 30 juin (comme le recommande l'UEFA, ndlr), soit on continue en juillet, août ou même septembre, en débordant sur la prochaine saison. La priorité, c’est de terminer la saison. Pour le reste, on trouvera des solutions", a analysé Caïazzo, qui a averti sur l'immense manque à gagner qui se profile pour le foot français.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Il y aurait des conséquences désastreuses, avec des pertes financières estimées à 500 millions d’euros. Et une deuxième vague de 400 millions d’euros de manque à gagner à prévoir sur le mercato car la est un pays formateur, qui a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes. Mais les autres championnats vont aussi être fortement impactés, ils seront donc moins acheteurs. Au total, le foot français pourrait se retrouver avec près de 1 milliard de pertes. On pourrait vite se retrouver en situation de banqueroute.", a encore estimé le dirigeant. La tendance n'est pas à l'optimise....