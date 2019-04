Caen respire, Montpellier capitalise… Le résumé de la soirée en Ligue 1

3 rencontres de la 33e levée de L1 se sont jouées samedi. Elles ont vu principalement Caen surprendre Nice et Montpellier dominer Strasbourg.

La soirée de samedi a été marquée par deux résultats surprenants en . Lanterne rouge du championnat, a réussi un très joli coup en allant battre Nice à l'extérieur (1-0). Dans le même temps, a réussi à se défaire de (2-1), qui était pourtant sur une bonne dynamique. Enfin, , démobilisé car n'ayant plus grand-chose à jouer, a cédé sur ses terres face à (1-3).

Nice-Caen : 0-1

But : Djiku (74e)

Pour continuer à croire au maintien, le Stade Malherbe n'avait d'autres alternatives que de faire le plein de points à l'Allianz Riviera. La tâche était délicate, mais les Normands l'ont parfaitement remplie. Pour une fois, ils ont su se montrer imperméables derrière, à l'instar de Brice Samba, auteur d'un pénalty arrêté face à Rémi Walter (28e). L'exploit de l'ancien marseillais a boosté le moral de ses partenaires. Ces derniers se sont donc accrochés et à la 74e minute ils ont réussi à forcer la décision. A la 74e, Alexander Djiku les a délivrés en mettant à mal Benitez. Un but qui vaut de l'or puisqu'il permet aux Caennais de quitter la dernière place du classement et revenir aussi à deux points du barragiste, . Un concurrent qu'ils accueillent d'ailleurs la semaine prochaine à domicile. Nice, pour sa part, perd une bonne partie de ses illusions européennes avec ce faux-pas essuyé.

Nimes-Bordeaux : 2-1

Buts : Savanier (16e s.p.), Ripart (63e); Maja (13e)

Confortablement installé dans le ventre mou du classement, Nimes n'a pratiquement plus rien à jouer en cette fin de saison. Mais, ce n'est pas pour autant que les Crocos lâchent prise. Lors de la réception de Bordeaux, ils ont affiché beaucoup d'envie et de détermination. Une attitude conquérante qui fut payante. Bien qu'ayant été menés au score suite au but de l'Anglais Maja, ils ont réussi à l'emporter. Teji Savanier, sur pénalty, et Renaud Ripart, d'une jolie reprise de la tête, ont permis aux locaux de renverser la vapeur. Le Stade des Costières a vibré en voyant les siens se surpasser et assurer une belle victoire. Une victoire qui propulse Ferri et ses coéquipiers à la 9e place du classement. Un rang auquel personne n'osait rêver chez les promus à l'entame de la saison.

L'article continue ci-dessous

Strasbourg-Montpellier : 1-3

Buts : P. Martinez (34e); Delort (22e, 86e), Mollet (28e).

Assuré de maintien et d'une place européenne pour la saison prochaine, le Racing n'a plus le cœur au championnat. Et cela s'est largement vu ce samedi lors du duel des Alsaciens contre Montpellier. L'équipe de Thierry Laurey s'est montrée très peu concernée par les débats. Face à un MHSC conquérant, car toujours en course pour une place dans le Top 5, cela ne pouvait pas rester sans sanction. Grâce notamment à Andy Delort, auteur de son deuxième doublé de la saison, les Pailladins l'ont emporté sans trop forcer sur le score de 2 buts à 1. L'excellent Mollet a également apporté sa contribution à ce succès en trouvant le chemin des filets à la demi-heure du jeu.