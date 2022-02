Ça se complique pour Rabiot à la Juventus

Adrien Rabiot dispute actuellement sa troisième saison à la Juventus et il y a de fortes chances pour que ça soit sa dernière. Réalisant une saison plutôt médiocre sur le plan personnel, avec notamment zéro but inscrit en 28 matches joués, l’ancien Parisien est poussé de plus en plus vers la sortie.

Depuis le début de la nouvelle année civile, Massimiliano Allegri ne le fait d’ailleurs jouer qu’un match sur deux. Il n’a plus aligné deux matches de suite comme titulaire depuis début janvier.

Rabiot, une valeur en chute

Selon La Gazzetta dello Sport, la direction bianconera s’active actuellement pour se débarrasser de l’international tricolore à la fin de la saison, au même titre que le Brésilien Alex Sandro. Les deux joueurs ont un contrat qui expire en 2023. Le mercato qui se profile se présente donc comme la dernière opportunité pour les céder tout en récupérant une somme d’argent.

Le prix de Rabiot se situe aux alentours de 22M€ selon le site transfermarkt. Il y a quelques temps, son nom avait circulé du côté de l’Angleterre (Everton) mais cet intérêt s’est depuis estompé. A quelques mois de la Coupe du Monde, l’ancien toulousain ne devra pas se tromper de destination s’il venait à quitter la Vieille Dame.