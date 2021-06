Ça discute toujours entre Messi et le Barça

En fin de contrat dans une semaine, Lionel Messi continue de discuter avec le Barça, sans qu'aucun accord ne soit trouvé.

Barcelone et Lionel Messi sont en pourparlers mais n'ont pas encore convenu d'une prolongation de contrat, Goal peut le confirmer.

L'accord de Messi au Camp Nou doit expirer fin juin, ce qui signifie qu'il sera joueur libre dans un peu plus d'une semaine.

Bien que Barcelone reste optimiste quant à la signature d'une prolongation par Messi, aucune percée sur un nouvel accord ne semble imminente.

Les grandes lignes d'une proposition formelle continuent d'être discutées, Goal peut assurer que les Blaugrana n'ont pas encore fait d'offre officielle à Messi.

Le président de Barcelone Joan Laporta et Jorge Messi, le père et l'agent du joueur, restent en dialogue constant sur un nouvel accord.

Il y a quelques jours, le président barcelonais avait montré quelques signes d’impatience après avoir montré son optimisme depuis sa nouvelle prise de fonction à la tête du Barça.

"Il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l’autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc cela se fait dans la tranquillité, assurait Laporta dans la Vanguardia. Mais si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Ce serait un pôle d’attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible."

Messi, quant à lui, reste concentré sur la Copa America, où il est actuellement en lice avec l'Argentine.

La priorité du joueur de 33 ans n'est pas économique. Au lieu de cela, le sextuple Ballon d’Or cherche des assurances que Barcelone est capable de mettre une équipe plus compétitive sur le terrain autour de lui alors qu'il entre dans le crépuscule de sa carrière.

Le Barça a remporté la Copa del Rey la saison dernière, mais a échoué en Ligue des champions et en Liga.

Bien que Barcelone ait connu une saison 2020-21 décevante, Messi a de nouveau été le meilleur buteur de la Liga. Il a marqué 30 buts en 35 apparitions en championnat, soit sept de plus que le challenger le plus proche Gerard Moreno.

Il a également marqué cinq fois en Ligue des champions et trois en Copa del Rey.