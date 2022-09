C3/C4, Soirée à oublier pour les clubs français

Aucun des quatre clubs français engagés en Europa League et en League Europa conférence ne s’est imposé jeudi soir. Un triste bilan.

La soirée européenne de jeudi n’a pas été favorable aux clubs français. C’est le moins que l’on puisse dire. Quatre représentants de Ligue 1 étaient de sortie, et il n’y a eu aucun succès à se mettre sous la dent. Rennes était le plus proche de faire le plein de points, mais il a encaissé un pénalty en fin de rencontre contre le Fenerbahçe (2-2). Nice, pour sa part, a assuré le minimum au Partizan (1-1), tandis que Nantes et Monaco ont subi respectivement la loi de Qarabag (0-3) et de Ferencvaros (0-1).

Rennes y a longtemps cru

L’équipe de Bruno Genésio a donc laissé échapper la victoire de justesse. Une faute de Bourigeaud dans la surface à la 91e lui a couté un pénalty. Face aux Turcs, les Rouge et Noir avaient pris le match par le bon bout en trouvant la faille grâce à des réalisations de Martin Terrier et Lovro Majer. Un avantage qui a semblé longtemps suffisant. Le Fenerbahçe a cependant réduit le score à l'heure du jeu. Et l’expulsion de Hamari Traoré à cinq minutes de la fin a été rédhibitoire pour les locaux. Ce sont donc deux points de perdus pour Doku et ses coéquipiers.

Un Monaco en manque d’idées

L’AS Monaco a aussi déçu à domicile. L’équipe princière avait commencé par un bon résultat face à l’Etoile Rouge, mais la voilà redescendu sur terre en s’inclinant à domicile contre le Ferencvaros. La bande à Clément a eu la possession dans cette partie, mais celle-ci était stérile. Et en fin de partie, les Monégasques ont concédé un but sur un tir dévié. En trois matches à Louis II, l’ASM n’a toujours pas gagné en Europe cette saison.

Les Canaris déplumés

Le FC Nantes a aussi manqué de bonifier sa victoire initiale en C3. Les Canaris se sont totalement écroulés face au Qarabag après un très long voyage. Face aux Azéris, les hommes de Kombouaré ont pourtant bien tenu pendant plus d’une mi-temps. Mais, au cœur du second acte, ils ont connu un quart d’heure catastrophique durant lequel ils ont encaissé trois buts. Un relâchement qui leur a été fatal. Ce faux-pas ne compromet pas leurs chances de qualification, mais il sert de piqure de rappel et montre tout le chemin qui reste à parcourir.

Nice fait bonne figure

On prédisait à l’OGC Nice une soirée délicate dans le bouillonnant stade de Partizan. Au final, les Aiglons s’en sont plutôt bien sortis. Ils ont assuré le point du nul, et peuvent même éprouver des regrets pour ne pas l’avoir emporté. A la pause, ils menaient au score grâce à un but de leur défenseur anglais Joe Bryan. Ils ont résisté aux assauts serbes jusqu’à la 60e et un tir enveloppé de l’ancien de la Ligue 1, Fousseyni Diabaté. Finalement, il y a donc eu score de parité dans cette rencontre. C’est un moindre mal pour les Azuréens, mais ils doivent faire attention. Les nuls ne font pas trop avancer au classement.