C1, Le Real sans Bale ni Modric à Galatasaray

Le Real Madrid devra faire sans son milieu croate et son ailier gallois en Turquie.

Le s'apprête à souffrir en en phase de groupe de la , pour sa prochaine sortie. Défait à Malaga en (1-0) avec un double pivot Isco-Casemiro, le club de Zidane devra continuer à faire sans Luka Modric au milieu du terrain.

Mané et le vote de Messi lors de The Best : "Un grand compliment"

Gareth Bale aussi sera forfait en Turquie. Le Real sera donc fortement démuni pour cette "finale", lui qui avait été battu au Parc en C1 face au PSG et avait ensuite concédé le nul à Bernabeu contre le club belge de Genk.

L'article continue ci-dessous

Lucas Vázquez ne fera pas non plus le voyage, il souffre toujours de sa blessure et devra suivre la rencontre à la télévision. Toni Kroos et Eden Hazard, eux, reviennent dans la liste

Le milieu allemand est remis de sa blessure alors que le Belge fait son retour après la défaite madrilène à Majorque après ses quelques jours octroyés pour célébrer la naissance de son enfant.

Les blessures et autres indisponibilités ont miné le Real cette saison alors que le club merengue déçoit en C1 comme en , où il vient de perdre la première place au profit du Barça.