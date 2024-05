C'est toujours la guerre entre Vinicius et Araujo

Le Brésilien n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre à l'une des stars blaugrana sur les réseaux sociaux.

Après l'une des victoires du FC Barcelone sur le Real Madrid dans le cadre du Clasico, lors de la Supercoupe d'Espagne 2023 pour être précis, Ronald Araujo a déclaré dans la presse que c'était le début d'une « nouvelle ère » après que le FC Barcelone ait humilié son rival 3-1.

Un troll de qualité

Cependant, depuis cette date, le Real Madrid a remporté quatre des six derniers Clasicos, y compris les quatre dernières rencontres. Vinicius a cité sur Twitter une liste des jeunes joueurs du Real Madrid et le nombre de titres qu'ils ont remportés avec la légende « la nouvelle ère » et une paire d'yeux, jetant clairement le mépris sur la déclaration d'Araujo.

Los Blancos n'ont pas célébré ensemble après leur victoire, ni ne sont descendus à la fontaine de Cibeles pour rencontrer leurs supporters comme le veut la tradition de la Maison Blanche, mais le feront plutôt dimanche prochain.