C'est la guerre entre le Bayern et Davies

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s'en est pris à l'agent d'Alphonso Davies, qui a affirmé que son client avait reçu un "ultimatum injuste".

L'agent de Davies a déclaré que le Bayern avait lancé un "ultimatum injuste" à son client et qu'il était "attaqué", alors qu'Eberl avait déjà dit qu'il devait soit signer un nouveau contrat d'ici le mois d'avril, soit présenter une offre d'un club désireux de le recruter. L'agent de Davies affirme qu'il prendra une décision au cours de l'été, mais cela pourrait ne pas convenir aux géants bavarois. Le Real Madrid a été fortement associé à une opération visant à recruter Davies et des rapports ont affirmé qu'il avait déjà accepté de rejoindre les géants espagnols. Aujourd'hui, Eberl a répondu au camp de l'international canadien, même s'il admet qu'une décision doit être prise rapidement.

Eberl a déclaré à Sky Germany: "Nous ne sommes pas sous pression. Il y a une relation normale entre le joueur et le club. C'est tout à fait normal. Nous pensons avoir fait une offre très juste et correcte. À un moment donné de la vie, il faut dire oui ou non, c'est comme ça. Je ne peux pas attendre la veille de Noël et dire qu'une décision tombera du ciel à un moment ou à un autre. Les décisions doivent venir de tous les côtés".

Et d'ajouter : "Il faut bien qu'une pierre tombe... Il est tout à fait légitime de devoir prendre une décision à un moment donné, qu'il s'agisse d'Alphonso Davies ou d'un autre joueur. Davies a été sur le banc lors des trois derniers matches du Bayern et il reste à savoir s'il jouera ce week-end contre le Borussia Dortmund.