« C'est encore pire que la saison dernière » : Rai tacle le PSG

Très déçu par la prestation parisienne contre Lorient (1-3), l'ancien milieu du PSG Rai a taclé sérieusement son ancien club.

Ce dimanche en fin d'après-midi, le PSG accueillait Lorient avec la possibilité de se rapprocher du titre. Mais les hommes de Christophe Galtier ont affiché un visage particulièrement éteint et se sont logiquement inclinés face à de vaillants Merlus. Plus que la défaite, c'est l'attitude qui pose question. Au point de voir Rai, ancien joueur du club, tacler sévèrement le PSG et sa mentalité.

« C'est encore pire que la saison dernière »

Interrogé après la rencontre au micro de Prime Video, Rai, ancien milieu de terrain du PSG, n'a pas mâché ses mots : « Les grandes équipes, il faut qu’elles jouent en pressing. À Paris, ils n’arrivent pas à le faire. Ils restent au milieu et ça se reproduit depuis plusieurs matches. Aujourd’hui, avec un joueur en moins, c’est encore pire. On parlait de la motivation et de l’aspect mental, si c’était pire que la saison dernière. Je crois que oui, mais on ne connait pas la raison. Il faut que les personnes qui sont à l’intérieur du club s’expriment. »

Pour le Brésilien, les problèmes extra-sportifs qui entourent le club n'aident pas non plus les joueurs à performer : « Depuis le début du championnat, y a eu des rumeurs et des bruits. Sur l’avenir de Neymar notamment. Ce sont des choses qui sont difficiles à gérer. » Mais en dehors de ce qui entoure le groupe, il y a des problèmes sportifs inquiétants : « Quand Marquinhos parle, il y a des mots qui veulent dire beaucoup. Notamment quand il dit qu’on a perdu beaucoup de duels. Si on perd tous les duels, ça devient difficile après. C’est l’un des problèmes, mais on voit cette saison que ce n’est pas que ça. »