C’est dur ! Dugarry sans pitié envers Longoria et l’OM

Ça tacle fort du côté de Christophe Dugarry envers Pablo Longoria et l’OM. Le champion du monde 1998 est sans pitié.

Après s’en être délibérément pris à Kylian Mbappé sur le choix des joueurs du Paris Saint-Germain de ne pas choisir le numéro 7 du club francilien comme capitaine, Christophe Dugarry se tourne vers l’OM. Le champion du monde 1998, sans langue de bois, a ouvertement critiqué le début de saison raté de la formation phocéenne.

Dugarry sur l’OM, c’est dur le tacle

L’unique club français vainqueur de Ligue des champions de l’UEFA, l’Olympique de Marseille a raté son entrée en lice cette saison. En dépit d’un mercato convaincant avec de nombreux recrutements, les Marseillais ont été éliminés au troisième tour préliminaire de la C1 par le Panathinaïkos. Un échec qui a fait réagir l’ancien attaquant de l’Equipe de France. De retour mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry en a profité pour en rajouter une couche à Pablo Longoria, président de l’OM, et son club.

"Ça fait très longtemps qu’on ne se régale pas, et qu’on ne se régale plus. Le baromètre, c’est la Coupe d’Europe. Parfois, ça fait du bien de se comparer aux autres, ça permet de se remettre les idées un peu à l’endroit. Premier test pour Marseille en Coupe d’Europe. C’est un échec. Déjà la saison dernière, Marseille avait trois ou quatre tournants et ils sont passés à côté. Premier tournant de la saison, un échec", a lâché le champion du monde 1998.

Le début de saison compliqué des cadors français

Par ailleurs, Dugarry évoque le début de saison mitigé de l’OM en championnat de France. Les Phocéens ont connu une victoire 2-1 d’entrée au Vélodrome avant de se faire accroché par Metz (2-2) au cours de la deuxième journée. L’ancien Bordelais a évoqué la situation en ce début de saison compliqué chez les cadors français, notamment l’OL, qui a enchaîné deux défaites contre Strasbourg (2-1) et Montpellier (4-1), le PSG, qui est à la quête effrénée de sa première victoire en Ligue après deux matchs nuls contre Lorient (0-0) et Toulouse (1-1).

"Nos locomotives devront rapidement se mettre au niveau. Avoir des résultats moyens en début de saison, ça peut arriver. Mais pour l’instant, il ne se passe pas grand-chose. Nos leaders, hormis Monaco et Rennes qui ont montré des bonnes choses, ça reste pauvre. Marseille, c’est pauvre. Paris aussi. Lyon c’est catastrophique. C’est un signe assez important".

Bien qu’il apprécie le mercato réalisé par certains grands clubs du championnat de Français, Christophe Dugarry déplore la gestion de ceux-ci : "Les grandes équipes bien structurées et qui ont travaillé pendant le mercato sont censées être récompensées dès le début du championnat. Ça n'a pas très bien marché au PSG avec l’épisode Mbappé. À Lyon, le mercato c’était n’importe quoi. Marseille, Guendouzi, part, reste, on ne sait plus, il y a eu beaucoup de changements".