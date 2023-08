Mbappé désavoué, Dugarry sans pitié

Le consultant affirme que la crise du capitanat est un échec important pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé aurait été classé 4e lors du vote pour le poste de capitaine du Paris Saint-Germain, alors que des rumeurs l'associent à un départ.

Selon RMC Sport, l'équipe du PSG, après avoir effectué un deuxième sondage anonyme, a choisi de conserver Marquinhos comme capitaine de l'équipe. Le défenseur central brésilien dirige l'équipe depuis le départ de Thiago Silva il y a trois ans.

Pour sa première émission de la saison, Christophe Dugarry a estimé que ce vote des Parisiens était un échec important pour Kylian Mbappé:$.

"Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C'est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l'être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça."

Le contrat de Mbappé avec le PSG doit expirer l'été prochain et, bien qu'il soit de retour dans l'équipe première après avoir réglé ses différends avec la direction du club, son éventuel transfert au Real Madrid reste un point de discorde dans la capitale française.