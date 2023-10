C’est décidé ! Kylian Mbappé ne prendra aucun risque

Kylian Mbappé a pris la décision de rester à l’ombre afin de pouvoir éviter tout problème.

Mardi soir, en match amical, l’équipe de France défie l’Ecosse à Lille. Avant cette rencontre, Kylian Mbappé, son joueur vedette, a décidé de se faire discret.

Deschamps ménage Mbappé

Ce dimanche, une séance d’entrainement collective était prévue et l’attaquant du PSG n’y a pas participé. Pourtant, il ne souffrait d’aucun pépin physique et sa participation au match de mardi soir n’est pas du tout remise en cause.

Si l’on en croit une information de L’Equipe, Mbappé a été simplement ménagé par son sélectionneur. Après avoir enchainé les matches depuis sa réintégration à l’équipe parisienne il a donc droit à un peu de repos. Ainsi, et pendant que ses coéquipiers s’entrainaient au domaine Luchin, le Bondynois est resté au bord du terrain, en claquettes et avec une doudoune sur le dos. Au bout de quelques minutes, il est rentré se réchauffer dans la salle de soins.

L'article continue ci-dessous

Mbappé ne prendra la parole

Mbappé, qui a dépassé vendredi dernier Michel Platini au nombre de buts inscrits sous la tunique tricolore, ne devrait pas être concerné par la conférence de presse d’avant-match lundi. Comme ce fut le cas en milieu de semaine avec Aurélien Tchouaméni, un autre cadre des Bleus devrait le relever dans cet exercice.

L’encadrement de la sélection veille à ne pas trop l’exposer en ce moment. On veut aussi lui éviter le traquenard avec des questions politiques qui pourraient le mettre dans l’embarras, comme celles liées au conflit au Proche Orient. Pour avoir exprimé son opinion ce dimanche, son ex coéquipier Karim Benzema s’est d’ailleurs fait sérieusement attaqué sur les réseaux sociaux.