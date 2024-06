But ou pas pour Xavi Simons ? Un arbitre international français a tranché

Le but refusé à Xavi Simons continue de susciter une vive polémique depuis vendredi soir.

C’est un sujet qui défraie la chronique depuis vendredi soir. Un but magistral inscrit par Xavi Simons, mais refusé par l’arbitre de la rencontre entre les Pays-Bas et l’Equipe de France, l’Anglais Anthony Taylor. Pour un ancien international français, le but est bien valable. Il s’explique.

Le but est valable, selon Stéphane Lannoy

Vendredi soir, l’Equipe de France était aux prises avec les Pays-Bas pour le compte de la deuxième journée de l’Euro 2024. Une rencontre soldée sur un score de parité entre les deux équipes (0-0). Mais les Bleus, orphelins de Kylian Mbappé, blessé, devraient remercier l’arbitre anglais Anthony Taylor, qui a invalidé un but pour les Oranje, inscrit par Xavi Simons. Mais pour Stéphane Lannoy, le but aurait pu être validé.

Getty Images

« J'ai un avis assez tranché sur la situation. Pour moi, le but aurait dû être validé. Il y a plusieurs choses à dire sur ces situations de hors-jeu. Quand un joueur est en position de hors-jeu à proximité du gardien, la première question à se poser est 'est-ce que le joueur obstrue la ligne de vision du gardien, c'est-à-dire est-il pile sur la trajectoire du ballon?' En l'occurrence, ce n'est pas le cas », a lancé l’ancien arbitre international français dans l’After Foot sur RMC.

Lannoy d’accord avec Koeman

Pour justifier le but annulé, non seulement l’arbitre a indiqué que Denzel Dumfries était en position de hors-jeu, mais aussi avait gêné le gardien français Mike Maignan. Le sélectionneur néerlandais reconnaît le hors-jeu de son joueur, mais refuse le fait qu’il a gêné le portier français. « Pour moi c’est clairement un but valable. Ok, notre joueur est en position hors-jeu. Mais regardez les images: il ne gêne pas le gardien français qui est en retard et n’a quoi qu’il en soit pas la possibilité de plonger. La présence d'un joueur dans ses parages n’y change rien. Dès le tir de Simons, Maignan n’est plus en possibilité d’empêcher le but », a déclaré Ronald Koeman.

Getty Images

Un avis soutenu par l’ancien arbitre international français. « Il ne gêne pas la vision de Maignan sur la frappe. C'est la première chose. Il peut aussi être à proximité du gardien de but et peut-être le gêner sur ses appuis, ce qui ne semble pas être le cas non plus sur cette situation. Je pense que l'arbitre a considéré que la proximité du joueur néerlandais à côté de Maignan l'a certainement gêné sur ses appuis. Pas sur sa ligne de vision mais sur ses appuis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le protocole lié au VAR est clair. Sur les situations d'interprétation et de hors-jeu, c'est le seul cas où on demande à l'arbitre de venir voir lui-même les images au bord du terrain et de se faire un avis », a ajouté Stéphane Lannoy.