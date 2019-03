Bundesliga - Tenu en échec, le Bayern voit Dortmund lui passer devant

Contraint de partager les points à Fribourg (1-1), le Bayern a perdu sa place de leader, au profit du Borussia Dortmund, vainqueur de Wolfsburg (2-0).

Après un début de saison tonitruant marqué par une série d'invincibilité longue de plusieurs mois, le a ensuite été contraint de regarder dans son rétroviseur ces dernières semaines, en . En effet, si les hommes de Lucien Favre ont longtemps disposé d'une avance confortable en tête du championnat d' , le champion en titre a finalement été en mesure de combler son retard après un début de saison marqué par diverses crises.



Ainsi, ce samedi, ce sont bien les hommes de Niko Kovac qui pointaient en tête de avec 60 points au compteur, devancant le Borussia Dortmund à la faveur d'une meilleure différence de buts. Autant dire qu'à l'approche du sprint final, les deux équipes de tête se devaient de l'emporter pour tenter de faire la différence au classement. D'un côté, les Bavarois se déplacaient sur la pelouse de , tandis que le Borussia, lui, recevait Wolfsburg.



Bundesliga, 27ème journée

Fribourg 1-1

Buts : Höler (3'), Lewandowski (22')

Avec deux absences de dernière minute, le gardien titulaire Manuel Neuer et le latéral gauche David Alaba, le Bayern Munich se déplaçait donc sur la pelouse de Fribourg avec la ferme attention de prendre les trois points pour asseoir encore un peu plus sa position de leader de Bundesliga.

Néanmoins, cueilli à froid dès la 3e minute, le Bayern n'a jamais semblé dans un jour de chance ce samedi. Pourtant, les hommes de Niko Kovac ont su revenir à hauteur des locaux dès la 22ème minute grâce à un but de leur buteur habituel en la personne de l'inévitable Robert Lewandowski, auteur de son 14ème but en 14 matches face à Fribourg. Dominants, les Bavarois ne sont ensuite pas parvenus à doubler la mise pour prendre le meilleur sur leur adversaire...



Un match nul frustrant, à l'image du poteau trouvé par le Polonais dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps du côté du Champion d'Allemagne, qui lui coûte sa première position au classement, le Borussia Dortmund l'ayant emporté dans le même temps face à Wolfsburg en toute fin de match (2-0).



Bundesliga, 27ème journée

Borussia Dortmund 2-0 Wolfsburg

But : Paco Alcacer (90' et 94')





Dans sa course effrénée avec le Bayern Munich pour la première place de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, devait profiter du faux pas du Bayern en l'emportant, qui plus est face aux fervents supporters présents par milliers dans un Signal Iduna Park survolté, comme à son habitude. Pour cela, l'équipe entraînée par Lucien Favre, l'ancien technicien de l'OGC Nice, devait composer sans son homme fort en la personne de l'international allemand Marco Reus, absent pour des raisons familiales



Pour l'emporter, les locaux tentaient bien de mettre du rythme et de l'application dès la première période pour faire plier les visiteurs. Néanmoins, dans une rencontre marquée par des nombreuses fautes accompagnées d'approximations techniques trop nombreuses pour parvenir à faire la différence, le Borussia Dortmund pensait ne pas parvenir à inscrire ce but qui lui aurait permis de prendre la tête du championnat d'Allemagne.



Bien muselé par une équipe de regroupée derrière, le dauphin du Bayern Munich, emmené par ses attaquants Jadon Sancho et Paco Alcacer, a finalement su faire la différence dans le temps additionnel grâce à un doublé de l'Espagnol. Si le Borussia a aussi vu deux de ses éléments défensifs quitter le terrain sur blessures avec les sorties de Diallo et Hakimi, Dortmund retrouve donc sa place de leader de Bundesliga. Trois points d'une importance capitale, alors que les pensionnaires du Signal Iduna Park se déplaceront sur la pelouse du Bayern Munich lors de la prochaine journée.