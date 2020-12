Bundesliga, Sans Haaland, le Borussia Dortmund sombre, Leipzig met la pression au Bayern

Sans leur buteur blessé, le BvB a mordu la poussière à domicile contre Stuttgart (5-1). Leipzig met lui la pression sur le Bayern Munich.

Depuis son absence contre la début décembre, le savait qu’il allait devoir trouver la nouvelle technique pour gagner son Erling Haaland. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que Lucien Favre a trouvé la bonne formule.

Sans le cyborg norvégien, le BvB n’y arrive pas. Il y a bien eu la victoire en Ligue des Champions contre le Zenit mais elle fut poussive. En , c’est pire avec aucune victoire en trois matches. Après deux nuls, les coéquipiers de Marco Reus ont coulé à domicile face à !

Ayant déjà perdu quatre points dans la course au titre lors des deux dernières journées, les Marsupiaux ont laissé les portes ouvertes dans leur défense pour pointer désormais à cinq points du , leader provisoire de en attendant le match du à Berlin. Alors qu’il reste deux journées avant la trêve hivernale, Favre peut avoir du soucis à se faire. Ce n’est pas la première fois que le est remis en cause durant son mandat mais le manque de réaction de ses joueurs pose question.

Favre sur la sellette ?

Face au promu, Dortmund a d’abord trouvé les ressources mentales pour répondre à l’ouverture du score de Wamangituka sur penalty (26eme) avec un bijou de Reyna. Mais le retour des vestiaires a été un véritable fiasco. Sans Haaland, Sancho et Reus n’ont pas pris leurs responsabilités et ont encaissé derrière trois buts en dix minutes dont un doublé de l’ancien attaquant du …

Si tout va mal à Dortmund, à Leipzig, tout le monde a le sourire. Face à la générosité du , les hommes de Nageilsmann ont maîtrisé leur sujet pour mettre la pression sur le Bayern Munich, en reprenant provisoirement le fauteuil de leader. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur victoire contre durant la semaine, le RB Leipzig n’a eu besoin que de la première période pour tuer tout suspense.

En bon capitaine, Sabitzer a ouvert le score en force sur penalty juste avant la demi-heure de jeu (26eme). Supérieurs techniquement, les coéquipiers d’Upamecano auraient pu s’imposer plus largement si Kluivert et Poulsen avaient été plus efficaces devant le but. Heureusement, Dani Olmo, de plus en plus important dans le jeu allemand, avait fait le break juste avant la pause.