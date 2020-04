Bundesliga - Le Bayern de retour à l'entraînement ce lundi

Une semaine après le , les joueurs du ont à leur tour repris le chemin de l'entraînement ce lundi, et ce malgré la suspension de la au moins jusqu'au 30 avril.

C'est le club bavarois lui-même qui l'a annoncé ce dimanche : "L'équipe première du FC Bayern Munich reprendra l'entraînement à la Säbener Straße en petits groupes à partir du lundi 6 avril. Cela se fera en coordination avec la politique gouvernementale et les autorités compétentes. Il va sans dire que toutes les règles d'hygiène seront strictement respectées. La Ligue allemande de football avait recommandé une interruption de l'entraînement jusqu'au dimanche 5 avril.

Training update: Bayern to train in small groups from Monday.



ℹ️ https://t.co/bfk2ZjxbdK