Bundesliga - Le Bayern cale à Augsbourg (2-2)

Battu par Hoffenheim avant la trêve (1-2), le Bayern Munich n'est pas parvenu à renouer avec la victoire à Augsbourg ce samedi (2-2).

Le a manqué l'occasion de reprendre provisoirement la tête de la ce samedi après-midi en concédant le nul dans les derniers instants à (2-2).

Les Bavarois avaient on ne peut plus mal débuté cette rencontre sur la pelouse du 14e du championnat, en concédant l'ouverture du score dès les premières secondes de jeu. À la suite d'une touche, Marco Richter pouvait armer une volée en pleine surface et tromper Manuel Neuer (1re).

Les pépins semblaient partis pour s'accumuler pour les hommes de Niko Kovac quand Niklas Süle, blessé, était contraint de laisser sa place à David Alaba (12e). Mais dans la foulée, l'inévitable Robert Lewandowski égalisait pour les visiteurs en reprenant de la tête un centre de l'autre homme en forme du moment à Munich : Serge Gnabry (14e).

Le Polonais inscrivait ainsi son huitième but en autant de rencontres de championnat cette saison, une première dans le championnat allemand depuis Pierre-Aymerick Aubameyang en 2015-2016 et une première pour un joueur du Bayern depuis Roy Makaay. C'était en 2005.

Si les joueurs du Bayern monopolisaient le ballon, les occasions tardaient ensuite à venir. Jusqu'à la 39e minute et une reprise de Gnabry qui échouait sur le poteau, avant que qu'une tentative de Thiago Alcantara ne soit repoussée sur la ligne par la défense adverse. Les deux équipes rejoignaient donc les vestiaires dos à dos malgré 72% de possession et 10 tirs pour les coéquipiers de Kingsley Coman.

Ces derniers n'avaient d'ailleurs besoin que de quelques minutes en seconde période pour prendre l'avantage grâce au neuvième but en dix matches de Serge Gnabry. Ce dernier trompait Koubek d'une belle frappe de l'extérieur de la surface après une grosse accélération (49e).

Les deux gardiens allaient alors s'illustrer tour à tour et l'ancien rennais s'interposait devant Coutinho (52e) puis Coman (54e). Manuel Neuer sauvait ensuite les siens devant Vargas à la suite d'un contre des locaux (55e). Le Bayern maîtrisait la fin de rencontre mais sans parvenir à faire le break, Koubek privant une nouvelle fois Coman du troisième but de son équipe (79e).

Le Bayern laissait finalement la victoire et deux points précieux lui échapper dans le temps additionnel. Le centre de Cordova trouvait Finnbogason dans la surface et l'Islandais trompait Manuel Neuer (90e+1). Avec 15 points le Bayern occupe la quatrième place de , à un point du Borussia M'Gladbach, qui joue contre Dortmund (18h30).