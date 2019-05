Bundesliga - Bayern : Rafinha va quitter le club à la fin de la saison

C'est donc la fin d'une ère du côté du Bayern. Après les départs de Franck Ribery et d'Arjen Robben, le défenseur latéral brésilien de 33 ans, Rafinha, a annoncé son départ du club munichois.

Pour sa dernière conférence de presse sous les couleurs bavaroises, le joueur était accompagné de plusieurs de ses coéquipiers comme Neuer, Alaba, Sanches, Ribéry et Thiago Alcantara.

Right in the feels 😢



🗣️ @R13_official: "We are together every day and know each other so well - we are a family. The friendship we all have if the greatest thing." ❤️#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/eDHyjrmpbp