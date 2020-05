Bundesliga - Alassane Pléa : "Ça fait plaisir de reprendre"

L'attaquant du Borussia Mönchengladbach, le Français Alassane Pléa s'apprête à reprendre la compétition la semaine prochaine. Un plaisir selon lui.

Attaquant du , le Français Alassane Pléa s'apprête à reprendre la compétition. En effet, la Bundesliga va officiellement reprendre ses droits le 16 mai prochain, en pleine pandémie de coronavirus. Auteur de 8 buts dans le championnat allemand avant que celui-ci ne soit suspendu, l'ancien de l'OL et de l'OGC Nice s'est dit heureux de retrouver la compétition, même si les conditions actuelles obligeront à quelques adaptations.

"À l'entraînement, on ne fait plus trop certains exercices"

"Ça fait plaisir de reprendre. Je me suis blessé au début du confinement. Rien de grave, je suis apte. Mais il y a beaucoup de blessures parce qu'on n'a pas l'habitude d'être arrêtés pendant une si longue période. Maintenant, à l'entraînement, on ne fait plus trop certains exercices, comme les duels", a déclaré le buteur pour RMC. En cas de but marqué justement, quid des célébrations ? Selon Alassane Pléa, l'heure est aux préparatifs.

"Les célébrations ? On en a parlé, on n'a pas le droit de se sauter dessus donc on va faire différemment. On va préparer des petites célébrations", a-t-il expliqué. Certes, reprendre le football va faire un grand bien, notamment au niveau financier, mais cela ne se fera pas sans certaines mesures...