Bundesliga - Marko Grujic (Hertha) explique pourquoi il a copié la célébration de Cristiano Ronaldo

Buteur contre Schalke 04 (match nul 2-2), l'international serbe a imité l'attaquant portugais de la Juventus au moment de célébrer.

Marko Grujic a déclaré qu'il ne pouvait s'empêcher de reproduire la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo après avoir marqué pour le Hertha Berlin contre Schalke 04 vendredi dernier (2-2). Le milieu de terrain a inscrit un but en première mi-temps pour égaliser après l'ouverture du score de Yevhen Konoplyanka.



Cela ressemblait beaucoup au style de la star de la Juventus au moment de célébrer ce but. "Une émotion pure. Je ne pouvais pas la contrôler, c'est juste arrivé comme ça", a indiqué à Bild le joueur prêté par Liverpool cette saison. L'international serbe admet toutefois que ce joueur de 33 ans est une grande source d'inspiration pour lui, même s'il pense que la star de Barcelone, Lionel Messi, est le meilleur du monde.



"C'est un excellent modèle pour moi parce qu'il travaille de manière obsessionnelle sur son développement. J'aime vivre le plus professionnellement possible et donner la priorité à tout le reste. Messi est peut-être le joueur le plus talentueux, mais Ronaldo a tout réglé."



Grujic n'a pas eu beaucoup d'occasions de célébrer comme Ronaldo depuis son arrivée dans l'équipe allemande, puisque le but du match nul 2-2 avec Schalke n'était que son deuxième but pour l'équipe actuellement septième de Bundesliga.