Bukayo Saka, le nouveau Galactique

Il devient de plus en plus évident au Real Madrid que des changements importants sont à prévoir dans les années à venir.

La saison a été terriblement décevante pour le champion en titre de Liga et d'Europe, et il pourrait se tourner vers le marché des transferts pour redresser la barre.

Cet été pourrait être particulièrement chargé, avec des transferts de joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Martin Zubimendi. Ces recrutements permettraient de combler trois postes problématiques dans l'effectif de Carlo Ancelotti, et l'aile droite a également été un secteur problématique.

Le nouveau galactique ?

Rodrygo Goes a connu une saison en dents de scie, mais cela s'explique par sa préférence pour le poste d'ailier gauche, où ses opportunités sont limitées par Vinicius Junior et Kylian Mbappé. De ce fait, le Real Madrid pourrait un jour chercher à recruter un ailier droit spécialisé.

Et c'est là que Bukayo Saka pourrait entrer en jeu. La superstar d'Arsenal a marqué au Santiago Bernabéu la semaine dernière, et selon l'ancien footballeur anglais Owen Hargreaves, il pourrait revenir définitivement dans les années à venir, selon Diario AS.

Saka, un transfert très onéreux

« Je suppose qu'après sa performance au Bernabéu – Arsenal ne voudra même pas en entendre parler – le Real Madrid le regardera et se dira : "Il peut jouer avec nous". Il a encore beaucoup de travail à Arsenal pendant trois ou quatre ans : remporter la Premier League, d'autres titres et rejoindre Madrid. »

« Regardez Trent. Il a remporté le championnat, la Ligue des champions, et maintenant, à 27 ans, le même âge que Cristiano Ronaldo quittant Manchester United pour le Real Madrid, le Real Madrid pourrait débourser 140 millions d'euros. »

Saka serait certainement une recrue sensationnelle pour le Real Madrid, et bien qu'il soit un supporter d'Arsenal, l'exemple d'Alexander-Arnold est porteur d'espoir pour un éventuel futur contrat.