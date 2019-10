Buffon encense Mbappé et Neymar : "Au PSG, j'ai joué avec deux futurs Ballons d'Or"

Revenu à la Juventus cet été, l'ancien portier du Paris Saint-Germain a prédit un grand avenir à l'attaquant français et à la star brésilienne.

Revenu cet été à la , Gianluigi Buffon aura joué seulement une saison en du côté du . Une année suffisante pour voir autre chose, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle expérience mais aussi des nouveaux coéquipiers. Si l'international italien a côtoyé de nombreuses stars durant sa carrière que ce soit en sélection nationale ou du côté de la Juventus, ce fut également le cas au PSG.

Gianluigi Buffon a ainsi pu évoluer au quotidien avec des joueurs comme Thiago Silva, Edinson Cavani mais aussi et surtout Neymar et Kylian Mbappé. Durant son passage dans la capitale française, l'Italien n'a jamais caché avoir été impressionné par les deux attaquants du club de la capitale. Il avait déjà encensé l'attaquant français, qu'il a affronté avec la Juventus en demi-finale de lorsqu'il était à , et bien évidemment il avait affronté Neymar lorsque ce dernier était au .

"Cristiano Ronaldo est humble"

Invité lors du Festival du sport en , Gianluigi Buffon a de nouveau encensé les deux stars du Paris Saint-Germain. L'Italien qui ne regrette absolument pas son séjour d'une année dans la capitale française estime avoir joué avec deux des futurs Ballons d'Or : "Lors de ma saison au PSG, j'ai eu la chance de jouer avec deux futurs Ballons d'Or. Je parle de Neymar et de Kylian Mbappé. Ce sont deux talents hors-norme".

Gianluigi Buffon est aussi revenu sur son passage au PSG : "Une expérience dont j’avais besoin, quitter ma zone de confort, et il n’était pas certain qu’elle se passe bien. Elle a fait de moi une meilleure personne. Je remercie le PSG de m’avoir donné cette chance parce que j’aurais probablement arrêté de jouer sans eux. Quand j’en ai parlé avec le président Agnelli, il m’a répondu que cela pouvait en effet être une parenthèse positive".

Enfin, l'Italien a parlé de sa relation avec Cristiano Ronaldo : "Quand j'ai rencontré Cristiano à Turin pour m'entraîner, j'ai découvert un gars très humble. J'aime beaucoup son attitude et ses relations avec nos coéquipiers. Très souvent, après l'entraînement, nous passons quelques minutes à parler en profondeur de certains aspects du jeu. J'ai découvert une personne très sympathique en dehors du footballeur".