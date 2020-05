Bruno Guimaraes chagriné par l'arrêt de la Ligue 1 : "Je veux jouer"

Dans une interview postée par l'OL, le milieu de terrain brésilien a confié son envie de jouer.

Bruno Guimaraes se désole de l'arrêt des Championnats. À l'instar de son président Jean-Michel Aulas, le milieu brésilien, qui a rejoint il y a quelques mois, s'est confié sur son adaptation au sein du club rhodanien, évoquant au passage le débat sur la reprise.

Quel crack il parle français déjà, Deux mois et demi, Respect ?￰゚ムマ?￰゚ムマ https://t.co/oSejEBYh9S — Rafael da Silva (@orafa2) May 13, 2020

"Je suis très heureux de mes débuts. On a joué de grands matchs ensemble, des matchs incroyables. J'aime mon équipe, les personnes avec qui je travaille, j'aime la ville de Lyon, insiste-t-il. Je suis content de mon adaptation à l'équipe, à la ville. Les choses se sont beaucoup mieux passées que je ne l'imaginais. Mais je savais que j'arrivais dans un grand club, avec un beau public qui supporte ses joueurs. Mais je ne savais pas que j'allais m'adapter si rapidement.", a confié celui qui a très vite su briller avec Lyon dans un entretien diffusé par le club.

L'OL, finalement 7e de , ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui chagrine beaucoup le Brésilien : "J'ai appris cette triste nouvelle, alors que je vois que ça va reprendre dans d'autres pays... On avait des ambitions avec l'OL cette année et je peux vous dire que ça me rend triste. Je pense qu'aurait dû attendre un peu, rien qu'en voyant les pays sur le point de reprendre ou qui ont déjà fixé un calendrier. Comme toute l'équipe, je suis triste. Je veux jouer, le foot me manque beaucoup!"