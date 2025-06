Bruno Fernandes refuse une offre pharaonique !

Al-Hilal aurait du mal à convaincre Bruno Fernandes de quitter Manchester United pour les richesses de la Pro League saoudienne.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri sur X, la famille Fernandes n'est pas convaincue qu'un transfert en Arabie saoudite soit la bonne décision. Cette hésitation et ce manque d'engagement ralentiraient les choses, Al-Hilal souhaitant sans surprise recruter l'international portugais à temps pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Pour le convaincre, l'équipe de Riyad est pressentie pour « tout offrir » et une offre « astronomique ».

Al-Hilal serait prêt à offrir à Manchester United jusqu'à 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars) pour Fernandes, mais souhaite une décision rapide du joueur. Il pourrait empocher environ 200 millions de livres sterling (269 millions de dollars) en Arabie saoudite sur un contrat de trois ans, un montant supérieur à son salaire actuel, même très élevé en Premier League, ce qui assurerait confortablement le patrimoine de sa famille pour les générations à venir. Mais il semble que l'argent ne soit pas le seul facteur en jeu, ce qui pourrait donner de l'espoir aux supporters de Manchester United.

Déterminé à bouleverser l'ordre établi du football mondial en remportant la Coupe du Monde des Clubs devant les favoris européens, Al-Hilal ne vise pas seulement Fernandes pour ce mini-mercato. Tavolieri affirme également que l'attaquant de Naples Victor Osimhen et le défenseur latéral de l'AC Milan Theo Hernandez sont désormais proches de rejoindre le club, tout comme l'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi, tout juste sorti de la finale de l'UEFA Champions League. Des spéculations ont même circulé ces derniers jours sur ce qui serait un transfert sensationnel pour Cristiano Ronaldo.

Il reste un peu plus de deux semaines avant le début de la Coupe du Monde des Clubs d'Al-Hilal, le 18 juin contre le Real Madrid à Miami. Ce sera leur match le plus difficile de la phase de groupes et l'occasion de s'imposer avant d'affronter le Red Bull Salzbourg et Pachuca. Mais la composition de leur équipe ne sera pleinement connue qu'à la clôture du mercato spécial, le 10 juin.