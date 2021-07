Le milieu de terrain portugais a ironisé après le nouveau contrat signé par Juan Mata, lui qui convoitait le numéro 8 porté par l'Espagnol.

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a plaisanté en disant qu'il devra maintenant attendre au moins un an de plus au sein du club pour obtenir le numéro 8 à l'arrière de son maillot. Celui-ci est réservé à Juan Mata, et l'international espagnol vient de prolonger son contrat d'une année supplémentaire pour rester à Old Trafford.

Le club a confirmé que Mata reviendrait vendredi, le milieu de terrain s'étant engagé à rester après avoir vu son contrat avec le club expirer le mois dernier. Fernandes, qui portait le n°8 au Sporting Portugal avant d'hériter du n°18 à Old Trafford, dit qu'il devra désormais attendre un an pour reprendre son ancien numéro fétiche.

Bruno Fernandes ironise au sujet du numéro 8

"Je suppose que je devrai attendre le numéro 8 une autre année", a ainsi tweeté l'international portugais. "Félicitations mon frère !! Bien mérité ! Un exemple et une inspiration sur et en dehors du terrain", a-t-il ajouté ensuite, heureux de voir son partenaire du milieu de terrain rester une année de plus à Manchester United.

L'article continue ci-dessous

Âgé de 33 ans, le vainqueur de la Coupe du monde 2010 est arrivé au club en 2014, en provenance de Chelsea, après avoir passé trois saisons à Londres. Mata a remporté quatre trophées au cours de son séjour avec le club : un titre en Ligue Europa, une FA Cup, une Carabao Cup et un Community Shield.

Au total, Mata a disputé 273 matchs pour le club, marquant 51 fois toutes compétitions confondues. Son rôle ces dernières années a toutefois été réduit, l'Espagnol n'ayant fait que 18 apparitions la saison dernière sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, qui pourra néanmoins s'appuyer sur son expérience au-dessus de la moyenne.