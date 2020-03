Bruno Fernandes peut "faire beaucoup plus" d'après le coach du Sporting

Silas, le coach du Sporting CP, n'est pas surpris par les excellents débuts de Bruno Fernandes avec les Red Devils.

L'entraîneu du Sporting CP, Silas, est convaincu que le Bruno Fernandes de va continuer à impressionner, étant donné qu'il peut "s'adapter facilement" à un nouvel environnement.

Fernandes a injecté une étincelle créative bien nécessaire dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer depuis qu'il a quitté l'Estadio Jose Alvalade pour Old Trafford en janvier dernier. Le meneur de jeu a déjà commencé à justifier les 55 millions d'euros que United a investis pour ses services, contribuant à trois buts et deux passes décisives lors de ses six premières rencontres.

Il a trouvé le filet depuis le point de penalty lors d'une victoire en contre et d'une victoire en Europa League contre le Club de Bruges, avant de marquer son premier but dans le jeu dimanche. La superbe frappe de Fernandes de 25 mètres a valu aux Red Devils un match nul 1-1 à , ce qui maintient les Mancuniens dans la course aux quatre premières places au classement.

Silas a été témoin privilégié de la progression du joueur 25 ans lorsque ce dernier était au Sporting, et a déclaré que les supporters de United n'avaient vu qu'un aperçu de son immense potentiel jusqu'à présent. «Y avait-il un doute que Bruno Fernandes allait arriver à Manchester United et être ce qu'il est ? Il va faire beaucoup plus même», a déclaré Silas au quotidien lusitanien Record. "Imaginez dans quelques mois, quand il sera plus intégré. Je l'ai vu s'entraîner tous les jours, honnêtement, je n'ai jamais vu un joueur comme Bruno. Il passait une heure à pratiquer les tirs après l'entraînement. Je devais dire" Bruno, ça suffit "."

Le coach portugais juge que la mentalité de l'international portugais l'aide également à vite prendre ses marques à l'étranger : "Quand il va dans une équipe comme ça, c'est très normal qu'il s'intègre vite. Il est très sociable, peut s'adapter facilement."