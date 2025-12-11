Bruno Fernandes, l'accusation grave

L'ancien défenseur de United, Patrice Evra, a déclaré que Fernandes avait porté United sur ses épaules ces dernières années grâce à son nombre de buts et de passes décisives, mais qu'il gagnerait à exercer davantage de contrôle sur l'équipe.

Saison en demi-teinte pour Fernandes à Man Utd

Fernandes a refusé une offre très lucrative du club saoudien d'Al-Hilal cet été pour rester à United, mais sa saison avec les Red Devils a été mitigée. Fernandes a été impliqué dans 10 des 26 buts de l'équipe en Premier League, marquant deux fois et délivrant une passe décisive lors du dernier match contre les Wolves.

Le capitaine, cependant, a été pointé du doigt pour les résultats irréguliers de United, comme la défaite à domicile contre Everton, réduit à dix, et le match nul face à une faible équipe de West Ham ces trois dernières semaines, après des victoires impressionnantes contre des équipes comme Liverpool, Chelsea et Crystal Palace.

L'ancien latéral gauche de United, Evra, a déclaré que la tendance de Fernandes à jouer sur tout le terrain plutôt que de se concentrer sur son rôle de milieu axial l'empêche de contrôler le jeu de l'équipe comme il le devrait.

Evra : Difficile de dire où joue Fernandes

Evra a déclaré à GOAL, via Stake.com : « C'est toujours délicat de parler de Bruno. Tout dépend de ce que l'on considère comme un vrai capitaine. Parfois, on a quelqu'un comme Roy Keane, parfois un autre. Bruno fait des passes décisives et marque des buts, ça n'a jamais été le problème. Le problème, pour moi, c'est qu'il ne contrôle pas l'équipe et le rythme du jeu quand il a le ballon.

« On ne saurait pas me dire où il joue, tellement il est partout. » Parfois, en tant que capitaine, on a tendance à vouloir en faire trop, voire plus. Et au final, on se retrouve à un poste inadapté. Mais Manchester United ne serait pas là où il est au classement si Bruno n'avait pas joué.